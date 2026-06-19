中獎過百萬卻瞞家人！女子兼職開網約車「扮窮」背後極大苦衷

中大獎是能夠顛覆任何人人生的終極願望，但一名女子幸運中了彩券成為百萬富翁後，除了瞞著家人之外，還選擇繼續當下討厭的工作，並沒有改變生活形態，甚至還為了賺更多錢兼職駕網約車，只因她全家都是「金融文盲」！



根據《Mirror》報導，一名網友在Reddit發帖分享說，自己家裏從小就很窮，最近她幸運中了一筆沒有透露具體金額的彩券，有高達七位數的百萬鉅款，但她並沒有告訴家人這件大喜事，還是繼續選擇以往一樣的生活，甚至加倍投入到自己討厭的工作中。

女子買樂透意外中了百萬大獎，至今未告訴家人。（示意圖/unsplash@introspectivedsgn）

延伸閱讀：台好心店東垃圾桶找到百萬中獎彩票後尋人 失主初收電話以為詐騙

+ 10

她說，這樣做是為了不讓家人察覺任何跡象，她甚至找了第二份工作，在工作以外的時間開網約車。她表示自己如今每月依靠2,850美元（約22,300港元）的薪資生活：「我出生在一個貧困的家庭中，以前我們總是為錢發愁，我到現在都還沒有告訴任何人，大家都以為我的生活開始有起色，是因為我開始拼命工作。」

她開始加更多的班，工作也更賣力，還為家人買了一部車。但家人們都很擔心她揹負高額月供，實際上她是全額付清3萬美元（約23.5萬港元）的買車費。無論如何，儘管沒有告訴家人自己中獎的事，她還是希望能利用這筆獎金幫助家裏的人，並希望未來某一天自己不用再為工作承受那麼大的壓力。

「我也希望母親能夠退休，希望我們能夠搬離政府廉價房，過上體面、舒適的生活。」她也表示知道自己需要開始更明智的投資這筆錢。

她也補充表示，之所以不告訴家人這件事，因為他們在財務管理上「極其不負責任」：「我很愛我的家人，但在理財方面，我們誰都不聰明。我眼睜睜看著家人隔兩周就能把整整一期的薪水全花在網購，買一堆亂七八糟的東西，我覺得在告訴他們之前，需要先普及一下理財知識。」

【本文獲「Goody25」授權轉載。】