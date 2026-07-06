世界盃葡萄牙對西班牙｜C朗親證今屆最後一舞：希望不是告別戰
撰文：胡卉忻
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葡萄牙對西班牙｜2026世界盃16強，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）領銜的葡萄牙將硬撼伊比利亞半島宿敵西班牙。C朗拿度在賽前記者會親證，今屆是他職業生涯的最後一屆世界盃，他希望明天不會是最後一場。
41歲的C朗拿度參加過6屆世界盃，2006年、2010年、2014年、2018年、2022年以及現在的2026年。他在分組賽對烏茲別克一仗入球，成為首個在六屆世界盃都有入球的球員。他在32強淘汰賽中射入十二碼，錄得個人首個世界盃淘汰賽入球。
步入職業生涯暮年的C朗，現在將「享受世界盃」放在首位：「這將是我最難忘的一屆世界盃，因為人們的熱情。這一次的熱情更加強烈，我也不知道為什麼。從情感上來說，這是最棒的一屆，我非常享受。」
面對隨時可能降臨的國家隊終點，他強調，不論對西班牙的結果如何，自己都已經毫無保留：「總有一天我會從國家隊退役。但說實話，無論明天發生什麼，C朗都可以問心無愧地離開，不是百分之百，而是百分之千。因為我已經為足球傾盡所有。我並不需要退役，我的生活很美好，但這關乎激情。我踢球是因為我熱愛它，必須享受每一天。」他又提到，過去23年外界一直有聲音想要扼殺他，但他早已不在乎人們的批評。
即使職業生涯可能會缺少世界盃冠軍獎座，C朗亦表示能夠坦然面對：「我的人生一無所缺 ，我贏得世界盃後，不會因此變得更像C朗，也不會因此就變成另一個C朗。我們具備奪冠的實力，但最終只有一個國家能捧起獎盃。」
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