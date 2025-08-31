遊日注意｜遊客酒店做一事隨時犯法　可被罰款及列入黑名單

受到日圓貶值影響，越來越多外國人湧入日本旅遊，但對日本酒店規則不熟悉，小心引發住宿糾紛。



日本酒店近日就在社群媒體分享「最不希望旅客做的NG行為」，提醒民眾入住時小心，否則可能被列入酒店黑名單。

日本旅遊注意！遊客在酒店這樣做隨時犯法 可被罰款及列入黑名單（01製圖）

點圖放大了解更多：

+ 16

難波大國町RELIEF酒店位於大阪熱鬧的難波地區。他們經常使用社群媒體，分享挑選酒店的撇步等入住日本酒店時的小常識。他們近日在分享「酒店人員最不希望旅客做的事」後，引發話題。

他們在影片中指出，有些旅客入住酒店後，會邀請朋友到房間聊天，甚至留宿一晚。然而，這樣的行為其實已經違反酒店住宿規定，而且多半會被酒店人員發現，情節嚴重時甚至可能被列入黑名單。

若想在旅行地點與朋友見面，建議還是約在酒店附近的餐廳等公共場所，而不是將人帶回房間。

支付一人房費卻兩人入住？小心法律風險

日本媒體《Financial Field》也曾指出，旅客入住單人房時，所支付的費用僅為一人份，若有兩人以上入住，可能涉及詐欺罪或非法入侵。

換言之，僅支付單人房費卻讓他人同住者，可能構成詐欺罪；而實際留宿的另一方，則可能構成非法入侵。若有此類行為，不僅需要補繳額外住宿費用，還可能被處以罰金，因此必須特別留意。

【延伸閱讀】旅遊安全｜拿酒店房卡後「1常見習慣」很危險！專家分享防盜貼士（點圖放大閱讀）：

+ 12

延伸閱讀：

「川普死了」掀熱議！范斯喊隨時準備接班 他親現身白宮闢謠

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】