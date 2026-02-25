韓女涉汽車旅館藥殺兩男　因美貌IG粉絲增50倍　網支持減刑引擔憂

撰文：TVBS新聞網
韓國江北區日前發生一宗震驚社會的案件，一名22歲金姓女子在汽車旅館與男性聚會時，涉提供含有苯二氮平類藥物的飲料，造成2名20多歲的男子死亡。金姓女子目前已遭警方拘留，未料近日疑似其個人IG曝光，吸引大批粉絲追蹤，甚至有人留言追捧金姓女子的容貌。

IG粉絲數暴增　引發「美化加害者」爭議

案件曝光後，疑似金姓女子使用的Instagram帳號在網路上引發關注，粉絲數從11日前的約200人，短時間內暴增至1.1萬人，增幅約50倍。有網友在其貼文下留言支持，如「漂亮就無罪」、「應該減刑」、「我站你這邊」等，引發外界對「加害者美化」現象的擔憂。

專家指出，這類現象可能與「戀罪犯癖（Hybristophilia）」症候群有關，即對兇惡犯罪者的外貌或形象產生迷戀。專家提醒，網絡空間若過度讚美犯罪者，可能助長錯誤的價值觀與模仿行為。

金女疑似預謀後續犯罪

據報導，金姓女子在第二名受害者死亡當天，仍在社群平台上發布躺著的自拍照，並加上「歡迎追蹤」、「互追」、「互追私訊」等標籤，似乎持續與不特定網友互動。這引發外界猜測，她可能已有計劃繼續物色潛在受害者。

此外，金女還追蹤了在韓國職棒二軍中因外貌神似男星而擁有「高陽姜棟元」稱號的球星，然而對方並未回覆關注。目前警方正對金女進行心理測試，以判定是否具備精神病態特徵，並等待檢測結果。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

