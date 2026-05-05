韓國光州街頭隨機砍人案　女學生遭割頸亡　一男生命危　疑犯落網

韓國光州市中心5月5日發生街頭隨機砍人事件。一名就讀高中2年級的女學生在行人路上遭一名身份不明的持械男子刺傷，最終傷重不治。另有一名男高中生亦遭刺傷，情況垂危。韓媒最新的消息指，一名20多歲男子已被警方拘捕。



綜合韓媒報道，事發於周二凌晨約12時10分，地點位於月桂洞某大學旁的行人路上，在該名女生被刺傷後，一名年齡相若的男生路過時聽到呼救聲，隨即上前幫忙，但也被持械男子刺傷。

兩名受害者均是頸部遭到攻擊、手段兇殘，所幸附近有民眾向警方報案才沒有擴大事態。最終，女學生送醫後傷重不治，而男學生正接受治療，生命垂危。

當地警方表示，初步調查確認嫌犯與兩名受害者互不相識，兩名受害者也就讀不同的學校。

警方指，嫌犯初步供稱他是在考慮自殺時決定犯案，看到素不相識的被害學生路過，就犯下了罪行。警方正通過犯罪心理分析師面談和手機取證等調查犯罪動機和經過，並計畫在調查結束後對其申請拘捕令。