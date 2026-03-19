韓副機師升職失敗還被炒　策劃3年連環追殺4同事　稱做了該做的事

韓國釜山日前發生震驚社會的兇殺案。



一名50多歲前副機師涉嫌殺害同為機長的前同事，並坦承早在3年前就開始策劃犯案，甚至曾計劃對4名前同僚下手。

一名50多歲前副機師涉嫌殺害同為機長的前同事，並坦承早在3年前就開始策劃犯案，甚至曾計劃對4名前同僚下手。（YouTube@MBN News）

因升遷失敗懷恨

《韓聯社》報導，釜山警方今表示，這名金姓前副機師說：

3年來一直準備犯案，原本計劃殺害4人。

警方目前正研議是否將此前在京畿道一山的案件併案調查。

警方指出，金男於3月17日凌晨5時30分，在釜山一處公寓內，持刀刺殺現任航空公司機長的前同事，導致對方死亡。而就在前一天3月16日，他已在京畿道高陽市，襲擊另一名前同事，企圖勒頸殺害，但未得逞後逃逸。金男犯下釜山命案後，隨即前往昌原市，試圖對第3名前同僚行兇，但因「難以立即下手」而放棄，轉而逃往蔚山市，最終在案發約13小時後遭警方逮捕。

調查顯示，金男曾因多次未能通過機長升等考核，約2年前遭到裁員，並與相關同事產生長期矛盾。他被押送至警局時聲稱：

我的人生被毀，所以我做了該做的事。

警方指出，金男已全面承認罪行。

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