年花千萬、輸兒子血漿抗衰老　48歲富豪患不治之症：胃在吞噬自己

以每年斥資約200萬美元（近1569萬港元）進行長壽治療而聞名的美國科技企業家約翰遜透露，自己已被診斷出患有自身免疫性胃炎，並形容「我的胃正在吃掉自己」。



綜合報道，現年48歲的布萊恩·約翰遜（Bryan Johnson）是生物黑客領域最受關注的人物之一，長期宣揚「Don't Die」長壽理念，並曾公開表示希望活到2140年。他於星期四（7月2日）在社媒發文說，為了查明缺鐵原因，他接受數月醫學檢查，最終在今年5月確診自身免疫性胃炎。

自身免疫性胃炎是一種慢性自身免疫疾病，患者免疫系統會攻擊胃黏膜，可能導致鐵、維生素B12等營養素缺乏；若不治療，也與胃癌風險上升有關。

全球自身免疫研究所估計，全球約0.5%至4.5%的成年人受此病影響，早期症狀往往不明顯，可能包括腹痛、腹脹和胃灼熱等，因此容易被忽視。

約翰遜回顧自己的健康狀況時說，他成長過程中常吃含糖麥片、喝含糖汽水和吃快餐；後來成為三個孩子的父親並創業，在壓力和忙碌中放任健康下滑，體重增加約18公斤，並陷入嚴重慢性抑鬱。他說，在那段時期，身體開始出現自身免疫反應，先影響甲狀腺，後來影響胃黏膜。

約翰遜近年來因嚴格的抗衰老計劃受到國際關注，包括固定作息、定期接受醫學檢測，並由30多名醫生組成團隊協助。他也曾與兒子進行血漿置換，並嘗試實驗性基因療法。

約翰遜在帖文中說，目前醫學界通常把自身免疫性胃炎看作一種只能長期控制、不能根治的疾病，但他和醫療團隊希望改變這種情況。

他們計劃嘗試一些超出現有標準的實驗性治療方法，例如設法「重置」那些攻擊胃黏膜的免疫細胞，或使用人工智能設計的抗體來精準鎖定這些細胞。但他也承認，這些方法目前還缺乏臨床驗證，最多只有臨床前研究證據支持。

這篇帖文引來醫生和自身免疫疾病專家回應。自身免疫專家賈諾斯卡指出，通過持續檢測和生物黑客手段追求完美健康，可能給身體帶來長期壓力。醫生坎貝爾也提醒，情緒健康同樣應被納入整體健康考量。

約翰遜說，他會繼續記錄治療自身免疫性胃炎的過程，並在未來分享進展。

文章獲《聯合早報》授權轉載

