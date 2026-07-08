世界盃2026｜網紅Speed稱成功嗌走美斯12碼　網民發現更邪門巧合

世界盃進入淘汰賽階段，戰況激烈之餘，場外花邊亦非常精彩，美國知名網紅IShowSpeed（甲亢哥）今日轉戰觀看美斯（Lionel Messi）比賽，宣稱自己憑「大叫」成功干擾美斯射失十二碼。不過，眼尖的網民卻發現了一個更恐怖的巧合，「Speed魔咒」成真，他身穿哪一隊波衫，哪一隊就無緣勝利。



Speed今日身穿埃及球衣現身美國亞特蘭大體育場球門正後方的看台，近距離狙擊C朗的宿敵美斯。當阿根廷獲得十二碼，美斯親自操刀時，Speed隨即在看台上大叫「Messi」，舞動雙手兼「惡狗狂吠」，試圖令對方分心，美斯最終射失這一球。

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Speed則驚訝得目瞪口呆，瘋狂炫耀自己成功破壞美斯射十二碼：「成功了？真的成功了，我的天，真的有效。」

雖然美斯一度射失，但阿根廷最終依然以3：2反勝埃及險勝晉級。有心細的網民在發掘出本屆世界盃最邪門的「球衣魔咒」，世界盃開戰以來，Speed身穿對戰雙方其一球衣現場觀賽的16場直播中，有10場比賽他身穿的球隊均無法獲勝，目前受到傷害的球隊包括：

16強賽埃及（2：3阿根廷）

16強賽巴西（1：2挪威）

16強賽佛得角（2：3阿根廷）

16強賽葡萄牙（0：1西班牙）

32強賽科特迪瓦（1：2挪威）

分組賽挪威（1：4法國）

分組賽奧地利（0：2阿根廷）

分組賽葡萄牙（0：0哥倫比亞、1：1剛果民主共和國）

分組賽塞內加爾（1：3法國）



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不過，「神燈」在主隊美國隊身上並不適用，Speed身穿美國波衫觀看了揭幕戰東道主打巴拉圭、32強美國對波斯尼亞，並無影響主隊戰績。不少網民紛紛湧入其社交平台，跪求「甲亢哥」千其不要穿自己支持的球隊戰衣：「他是本屆世界盃的最強地獄黑仔王！」、「求求你下一場穿阿根廷或者西班牙吧！」

Speed作為「球王C朗」的全球第一頭號粉絲，當日親臨德州球場直播。隨着終場哨聲響起，眼見偶像絕唱落敗，Speed在看台上直接情緒崩潰，當場痛哭流涕，並絕望高呼：「點解啊？」此前，他曾公開表達希望葡萄牙奪得今屆世界盃冠軍。