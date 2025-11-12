15歲少女控訴遭4男綁架　車上輪姦凌辱9小時　印警拘22歲貨車司機

印度發生懷疑輪姦案！當地1名15歲少女控訴遭到4名年輕男子綁架，帶到偏僻地方，下藥後再於車內輪流性侵。少女遭凌辱約9小時後才回到家，並將可怕經歷告知家人。警方接報案件，於事發後5天拘捕1名22歲貨車司機，據悉疑犯與少女於約2個月前結識，一直於網上保持聯繫。



印度1名15歲少女控訴遭到4名年輕男子綁架性侵。（示意圖，非當事人／GettyImages）

據《印度時報》報道，事發於10月26日晚上7時許，哈里亞納邦的法里達巴德市（Faridabad），受害少女控訴逛完市場後，遭到4名年輕男子綁架。

15歲少女控訴遭4男綁架輪姦

當時家人見少女遲遲未歸，四處尋找不果下報案指少女失蹤。翌日凌晨，少女被送返住所附近，並於凌晨約4時半返抵家中。少女將遭遇的一切告知家人，指出被4男綁架帶到偏僻地方，下藥後再於車內輪流性侵，家人立即報警。

少女遭凌辱約9小時後才回到家，並將可怕經歷告知家人。（示意圖，非當事人／GettyImages）

警方拘捕22歲貨車司機 二人兩個月前結識

警方立案調查事件，並查看市場附近的閉路電視畫面以鎖定疑犯，最終於10月31日拘捕1名22歲貨車司機。初步調查顯示，約2個月前，少女與父親曾乘坐被告的貨車，當時被告將自己的電話號碼及Instagram帳號給少女，2人一直於網上聯繫。

警方指出，仍需釐清少女是否被強行帶走，輪流性侵亦尚未得到證實，警方已鎖定另1名年齡介乎18至19歲的疑犯，一旦被拘捕，相信案情會更明朗，而少女身體狀況不佳，暫時無法錄口供。

（印度時報）