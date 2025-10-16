印度女醫學生校園外遭強姦　首席部長反問「為何凌晨外出」引眾怒

印度西孟加拉邦杜爾加普爾（Durgapur）上周五（10日）發生強姦案，一名23歲醫學院女學生據稱於當日凌晨離開校園，在學校附近遭到強姦，警方到場逮捕包括其朋友在內6人。西孟加拉邦女首席部長Mamata Banerjee後公開質疑受害人，稱「女學生怎麼會在凌晨12點半外出」，質疑事件責任究竟在誰，此言一出即引發爭議。



23歲醫學院女學生被強姦一案公開後引發全國關注。據新德里電視台（NDTV）報道，受害者來自印度東部的奧里薩邦（Odisha），正在西孟加拉一所私立醫學院二年級學生。她於周五晚和友人離開校園後，被多名男子強行帶到一個僻靜場所進行強姦。

受害女學生的父親事後表示：「我女兒很痛苦。她現在不能走路。她臥床不起。我擔心她在這裏的安全。他們隨時可以在這裏殺了她。這就是為什麼我們想把她帶回奧里薩邦。信任已經喪失。我們不希望她留在孟加拉。」

2024年8月9日，印度加爾各答一名女實習醫生被發現死在名為RG Kar Medical College and Hospital的公立醫院，生前遭人強姦並殺害。圖為16日，孟買一批駐院醫生參加示威，譴責案件。（Reuters）

Banerjee上周日（12日）表示對事件感到震驚，強調私立醫學院需要照顧好學生，尤其不應該允許女孩在晚上外出。她稱：「她在一所私立醫學院學習......他們是如何在晚上12：30出來的?」

Banerjee的言論立即遭人民黨主席馬宗達（Sukanta Majumdar）抨擊，稱她將責任推給學校，與去年震動全國的醫學院強姦案如出一轍，更形容她是「女性身份的污點」。人民黨議員Suvendu Adhikari則批評她禁止女孩在晚上外出是「過時的中世紀法令」，稱她試圖掩蓋她身為首席部長的失職。

受害人在案發後聲稱遭遇輪姦，警方起初逮捕涉案的5人，其中兩人被拘留九日，其餘三人則被拘留十日，但警方在進一步調查中，發現受害人表述與醫療報告和涉案人的證詞之間出現矛盾，並進一步澄清未發生輪姦，補充可能只有一人涉案，案件仍在調查中。