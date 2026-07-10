世界盃｜冀以東道主身份殺入下屆決賽　摩洛哥足球擴張主義的野心

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）於香港時間周五（7月10日）舉行首場8強賽事，由兩屆冠軍法國隊，對非洲唯一未出局代表的摩洛哥。此戰重演2022年卡塔爾世界盃的4強對決。今場比賽以法國2：0擊敗摩洛哥告終。摩洛哥雖不敵被外界看好的法國，但接連兩屆闖入世界盃關鍵比賽階段的它，已然證明自己身處「足球強國」的水準，長期投資足球產業之下的足球擴張主義（soccer expansionism）的野心漸漸浮出水面。



美國《政治報》（Politico）歐洲版報道，摩洛哥是下一屆世界盃的聯席主辦國之一，與西班牙、葡萄牙聯合主辦。隨著摩洛哥今屆賽程的結束，它也將目光投向2030年，甚至是期望殺入決賽。

2026年7月4日，美國德州，圖為摩洛哥球員在隊伍戰勝加拿大進軍8強後手持橫幅慶祝。（Reuters）

這並非是天方夜譚，作為非洲足球界的新星，摩洛哥自2022年以歷史性的優良成績殺入4強以來，便加快對國內的足球配套設施——體育場和青訓營的投資，並將自己定位為非洲頂級足球中心，試圖與傳統的歐陸足球強國「拗手瓜」。

投資足球產業歸化海外足球新星 摩洛哥「內外兼修」

摩洛哥足球擴張主義所體現的關鍵因素之一，就是積極招募擁有雙重國籍的海外僑民球員，尤其是那些在歐洲青訓隊伍中成長起來的球員。摩洛哥國家隊成功勸回那些在法國、比利時、荷蘭和西班牙等國出生或成長的球星代表摩洛哥出戰。這不僅升球隊競爭力，也進一步鞏固與海外摩洛哥社群的聯繫。

而在國內，摩洛哥豪擲數十億美元大舉興建球場，包括花費5億美元建造2030世界盃的大哈桑二世體育館（Hassan II Stadium）。不過，摩洛哥也因此在去年10月觸發全國示威。這場由「Z世代」（Gen Z，即1990年代末至2010年代前出生的人）年輕人帶領下引發的大型示威，批評政府對足球場館的過度投資，呼籲讓資金流向公共醫療和教育。

2025年10月4日，摩洛哥拉巴特，圖為示威者在國會大樓前集會，要求政府改善醫療和教育服務。（Getty）

當然，摩洛哥的大舉投入固然在球場得到驗證，摩洛哥主帥奧華比（Mohamed Ouahbi）就在首輪淘汰賽力克荷蘭後指出，「摩洛哥現在已經贏得所有人的尊重」，「不是用嘴來說，而是我們已經用行動證明這點。」

報道引述一位與歐洲足球高層有關係的官員指：「世界盃的一大優點在於，每隔四年就會讓人意識到，在歐洲以外的地方，這項運動同樣蘊藏著非凡的才華、抱負與熱情；儘管國際足協（FIFA）有諸多缺點，但有一點它確實說對了：足球屬於全世界，而不僅僅是歐洲。」