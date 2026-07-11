世界盃｜英格蘭對挪威門票供不應求 轉售叫價破百萬美元
撰文：韓學敏
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英格蘭與挪威在世界盃八強硬碰在即，賽事門票供不應求。據英國天空新聞（Sky News）7月10日報道，國際足協（FIFA）官方轉售平台上，這場八強重頭戲的門票售價遭炒至超過100萬美元。
兩張原由FIFA以每張1,285美元（約1萬港元）售出、地點邁阿密球場的門票，現以100.5萬美元（約788萬港元）轉售，FIFA未對轉售平台合法掛牌價設上限。
較便宜選擇亦有，低端有原價1,285美元的門票以5,000美元（約3.9萬港元）放售。英國警方根據英國地址購票情況估算，明日賽事將有逾1萬名英格蘭球迷入場，美國當地對英格蘭隊支持規模亦不俗。
今屆世界盃北美場次初期曾被關注「空凳」問題，但近期未再出現大範圍無觀眾區塊。FIFA強調世界盃收入用於資助全球足球發展。
今年歐洲足壇最大戰事——在匈牙利布達佩斯上演的阿仙奴對巴黎聖日耳門歐聯決賽，最貴門票為950歐元（約8,500港元）。
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