加州超市顧客猝死！主管竟下令「用購物車擋住屍體」照常營業惹議

美國加州一家連鎖超市近日爆發爭議。一名顧客在店內突然倒地猝死，超市不僅沒有停止營業，還持續讓民眾購物數小時。更有員工爆料，總公司主管透過監視器看到現場後，竟要求「用購物車將屍體圍起來」，遭強烈批評。



超市下令「用購物車把遺體圍起來」

綜合美媒報道，事發於5日，地點位於洛杉磯格拉納達山（Granada Hills）一間Vons超市。值班主管史密斯（Paszion Horner-Smith）表示，她與另一名員工第一時間曾對倒地顧客實施CPR急救，但最終仍回天乏術。

美國加州一家連鎖超市驚傳顧客猝死事發後超市不僅沒有停止營業，還持續讓民眾購物數小時。（示意圖/Unsplash）

她回憶，事件發生後接到總公司來電，對方透過監視器畫面掌握現場情況，卻下達令她難以接受的指示：

總公司的人打電話給我，因為他們正在看監視器，他們告訴我必須用購物車把遺體圍起來。

史密斯哽咽，「怎麼會有人做得出這種事？完全沒有同理心，真的太可怕了。」她透露，死者家屬被迫在店內等待約4個小時，直到殯葬人員抵達才能處理遺體。期間家屬無法靠近親人，而超市仍持續營業，顧客照常選購熟食、麵包及生活用品。

她痛批：

可憐的家屬只能坐在那裏，不能碰自己的親人，也不能好好道別，卻眼睜睜看著其他人繼續逛街購物。

事件曝光後，網友抨擊超市「利益至上」，但Vons母公司Albertsons強調，已依照現場情況與警方消防合作處理，基於尊重死者及家屬，不會再公開更多細節。

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