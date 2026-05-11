23歲女南京徒步猝死　旅行社拋｢免責聲明｣拒賠　法院：仍需追責

現在正是出遊的好時節，剛剛過去的「五一」假期，有不少人選擇野外徒步，親近大自然。近年來，隨着戶外徒步熱度升高，通過網路等渠道組織的團隊戶外活動越來越多。



不過，在這類活動中，對帶隊出行的領隊並沒有強制資質要求，一些組織者甚至還會簽訂免責協議。然而戶外徒步本身具有一定的風險性，一旦出現意外，應該誰來承擔責任？活動前簽署的免責協議或作出的免責聲明，真的能讓組織者置身事外嗎？先來看看近日上海松江區人民法院公布的一起徒步遊引發的傷亡案。



女孩徒步遊中猝死 家屬將旅行社告上法庭

23歲的張女士在網上看到一個帖子，一家旅行社組織穿越南京九連尖的徒步活動，活動帖對於目的地、行程、費用、報名方式等事項進行了說明。行程介紹部分載明「徒步距離11公里、累計爬升650米、活動強度一星、風景指數四星」。張女士報名參加了這個活動，轉賬支付了139元（人民幣，下同）的報名費。徒步活動於當天中午開始，領隊加隊員共52人。

當天天氣炎熱，中途女孩感到身體不適，直至傍晚活動結束，旅行社才發現該女孩失聯。（CCTV中央電視台）

上海市松江區人民法院法官 徐霖：當天天氣炎熱，中途女孩感到身體不適，在告知領隊後便獨自原路返回，隨行有三名領隊，但是沒有安排人員隨同。在下午三點左右，女孩被路人發現昏倒在地，後經搶救無效身亡，直至傍晚活動結束，旅行社才發現該女孩失聯，此時悲劇已經發生。

女生不適獨自折返猝死 領隊零跟進釀悲劇▼▼▼

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張女士的父母作為原告將旅行社告上法庭，對此，被告提出抗辯。首先被告認為，本次活動一個人只收了139元，一共收到6490元，支出達到了6130元，這是一個非營利性活動。

被告委託訴訟代理人：我們組織的是一個非營利性活動，那麼答辯人的相關的義務，我們認為不應該有過重的一個苛責。內容是戶外徒步運動，不是旅遊活動。所以原告主張的事實和法律依據有誤，答辯人不應在該非營利性活動中承擔責任。

本次活動一個人只收了139元人民幣。（CCTV中央電視台）

同時，被告指出，該旅行社在活動帖中寫有「免責聲明」，寫有「戶外活動屬於相約出行，活動安全第一，活動中個人如有意外，組織者只負責提供力所能及的援助，組織者及領隊不承擔任何責任；參與者應如實向組織者說明身體狀況，如因參加者未如實說明身體狀況導致在活動中發生的一切意外後果均自行承擔」等字樣。他們認為自己已經盡到了風險提醒義務。

免責聲明不能免責 低價不改活動性質

該旅行社主張自己已經和參與者簽署了「免責聲明」，法官對此是如何解讀的？這類活動中，參與者是否應該自擔風險？來看這起案件最後是如何判決的。

針對被告旅行社方說自己組織的徒步團不盈利，不該對張女士的離世承擔責任，法官指出，被告作為從事旅遊業務的公司，其活動定價不僅考慮本次活動是否盈利，同時也出於公司宣傳及發展經營的考慮，不能僅以本次活動是否盈利來認定活動性質，從而達到減輕安全保障義務的目的。因此法院對被告的該項抗辯意見不予採納。

法官同時指出，被告旅行社作為組織本次活動的旅遊經營者，應當在合理限度範圍內承擔安全保障義務。而針對所謂的免責條款，《中華人民共和國民法典》第五百零六條規定，免除人身傷害責任的條款是無效的。

上海市松江區人民法院法官 徐霖：旅行社是否盡到了法定的安全保障義務，這是判定旅行社是否需要承擔責任以及責任大小的關鍵。具體而言，包括活動前的風險評估與警示，活動中的引導以及發生危險後的及時救助等各個環節。

旅行社是否盡到了法定的安全保障義務，這是判定旅行社是否需要承擔責任以及責任大小的關鍵。（CCTV中央電視台）

法院認為，張女士被路人發現並於15時02分報警求助，而被告旅行社直至活動6點半結束後才發現她不見了，顯然未盡到安全保障及救助義務，應當承擔相應賠償責任。

上海市松江區人民法院法官 徐霖：旅行社的過錯主要體現在事中的管理和救助不力，當得知一名無同伴的年輕女性因身體不適需提前返回時，領隊未採取安全保障措施，而是讓其獨自返回，構成了救助環節的重大疏漏，應當承擔相應的責任。

法官同時指出，張女士在身體不適時選擇獨自返回，未能充分預估風險，他們自身對損害的發生或擴大均存在重大過失，是導致損害後果的主要原因。

上海市松江區人民法院法官 徐霖：完全民事行為能力人，是自身安全的第一責任人。女孩在身體不適時選擇獨自返回，未能充分預估風險，他們自身對損害的發生或擴大均存在重大過失，是導致損害後果的主要原因。

最終，法院根據實際案情、各方過錯大小等確定被告旅行社一方承擔30%的責任。

山地徒步風險較高 參與前需要準備充分

法官表示，戶外愛好者參與相關活動時，一定要做好充分的準備，才能保證自身的安全。不少戶外活動領隊也都表示，徒步活動確實存在着一定的風險，千萬不能跟風出行。

兼職戶外領隊 安先生：徒步因為要在山上，信號不太好，路況比較複雜，危險係數會高一點。有時候會遇到一些隊員，跟領隊走得比較遠，不太認識路，最後需要領隊回去找他。還有一些隊員比如摔跤、不小心扭到腳，甚至還有骨折的。

有一些隊員比如摔跤、不小心扭到腳，甚至還有骨折的。（CCTV中央電視台）

兼職戶外領隊 安先生：徒步因為要在山上，信號不太好，路況比較複雜，危險係數會高一點。有時候會遇到一些隊員，跟領隊走得比較遠，不太認識路，最後需要領隊回去找他。還有一些隊員比如摔跤、不小心扭到腳，甚至還有骨折的。

近年來，參與戶外運動的人不只是以往的少部分愛好者，還有越來越多缺乏經驗的普通人，組織者也在強化安全措施。

兼職戶外領隊 安先生：有好多人就是網上跟風，去打個卡什麼的，甚至還有一些人穿拖鞋或者皮鞋。所以我們在每次出發之前會寫好公告，集合好之後會有一個環節，包括講解線路，詢問哪些用戶是新用戶，沒有任何戶外知識的，就會特別叮囑他們。如果走一些比較難的線路，一天幾十公里的那種，會專門要求參與者提供一些證明他們能力的東西，比如說他以前走過哪些路線，一些軌跡的記錄、照片。

專職從事戶外領隊的代先生，也會在活動招募階段就做好詳細說明。

戶外領隊 代先生：在帖子裏要寫清楚。包括裝備上的準備，比如穿什麼，包裏大概要帶一些什麼。

沒有任何戶外知識的參加者，就會特別叮囑他們。（CCTV中央電視台）

組隊徒步活動增多 人身安全難靠「信任」保證

除了徒步活動參與者自身要做好準備，組織方的專業程度也很重要。很多行業相關人員表示，目前組織相關徒步活動並沒有強制的持證要求，但很多專業組織者會考取中國登山協會頒發的山地戶外指導員證書，不過大多時候，這類活動中領隊的能力、經驗和口碑更能贏得信任。但徒步活動的安全，卻很難靠信任來保證。

中國登山協會戶外教培平台的訊息顯示，初級山地戶外指導員需要在指定機構經過6天的培訓和考試，包括理論知識和技能操作，目前已經舉辦上千期培訓班。但中國登山協會相關部門工作人員表示，這項證書並不是擔任戶外領隊的必備條件。在行業內部，也不會把是否有證作為唯一標準，可能更看重實際的能力、經驗和口碑。

受訪的領隊都表示，他們每次活動通常每人負責十多個參與者，也要根據天氣、路況等攜帶保暖品、外用藥、繃帶等。但會避免直接出手處理複雜的傷情，以防萬一出現意外。

戶外領隊 代先生：首先我不是醫生，沒有用藥的處方權，出行之前也會跟大家提示到，內服藥是不能提供的。因為不知道具體身體是什麼狀況，有可能對某些藥物過敏，你可能提供了藥以後反倒加劇症狀。如果是受傷的簡單包紮，我們也會提前詢問，我可以來幫你做一些處理，你需不需要。救援也要徵得被救者的同意，因為救援可能處理不當會造成二次傷害，責任劃分就很難了。

隨着行業發展，從業者增多，很難只靠信任來保證安全。（CCTV中央電視台）

受訪的領隊還表示，目前戶外活動的參與者很少有人關心領隊是否持有證書，也並非所有組織者都會跟參與者簽訂合同或者協議明確權責劃分。但隨着行業發展，從業者增多，很難只靠信任來保證安全。

戶外領隊 安先生：因為現在有很多網上自發的組隊，不會特別在意。除非做得比較專業一點的俱樂部，可能會要求在徒步之前簽一些免責協議、告知事項。一旦形成的用戶面特別廣，不規範的話，以後出現的風險會很多。

「野路線」風險高 造成傷殘旅行社須擔責

在戶外徒步過程中，除了看重參與者自身的能力和組織者的經驗，線路的選擇也格外重要，有些野外線路開發往往不夠成熟，環境複雜，風險不容忽視。上海市松江區人民法院還公開了一起案件，涉事旅行社選擇的正是一條未經開發的「野路線」。

郭女士參加了一家旅行社組織的黃山屯溪徒步活動，為未經開發的非常規爬山路線，支付報名費1010元，活動當天因為下雨，約20人參加。這條路線是該旅行社第一次組織前往，配備了自己的一名導遊及當地兩名導遊陪同爬山。

事發當天突逢下雨，雨天山路濕滑，導致原告在一陡坡處摔倒，受傷嚴重，後經過鑑定構成了九級傷殘。（CCTV中央電視台）

上海市松江區人民法院法官 徐霖：該條線路是旅行社首次安排的一條未經開發的野路。事發當天突逢下雨，雨天山路濕滑，導致原告在一陡坡處摔倒，受傷嚴重，後經過鑑定構成了九級傷殘，因雙方賠償事宜無法達成一致，故涉訴。本案庭審中，原告郭女士與被告旅行社就旅行社是否盡到了安全保障義務展開辯論。

上海市松江區人民法院法官 徐霖：旅行社的過錯主要體現在事前的風險防範不足，選擇未經開發的山路本身就存在風險，且旅行社對地形路況缺乏深入了解，在雨天導致危險性顯著增加的情況下，仍按照原計劃行進，屬於安排失當，未盡到合理的風險控制義務，須承擔相應的責任。

最終，法院判定被告旅行社承擔30%責任。法官同時提醒徒步遊愛好者，旅行者對自身安全具有充分注意義務，要為自己的安全負責。

國家級自然保護區核心保護區徒步涉違法

法官建議，組織戶外徒步的旅行社，一定要強化風險評估，將安全置於首位。對於線路的選擇，要進行充分的風險評估和實地勘察，不應為了追求新奇刺激而盲目選擇「野路線」，一旦擅闖自然保護區核心保護區還可能面臨法律的處罰。

今年3月15日，新修訂的《中華人民共和國自然保護區條例》正式施行。其中也明確核心保護區內，除科研、應急等少數法定情形外，禁止人為活動。這也就意味着私自進入核心保護區開展徒步、露營、探險等行為均屬違法。最後還要提醒您，戶外徒步伴隨着不可預知的風險，每一位參與者都應對自己的安全負責。

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