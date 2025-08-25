上海婦與便利店員爭執突倒地亡　家屬怒告店方見死不救　獲賠34萬

上海一間便利店發生顧客因退貨爭執後身亡事件，法院近日判決店家需賠償33.8萬元人民幣。此案引發社會各界對商家安全保障義務範圍的討論。



據《光明網》報導，事發於2023年11月17日晚間6時36分，47歲的劉姓女子在上海某便利店購買啤酒後，因無法找到購物收據而與收銀員發生退貨糾紛。監視器畫面顯示，劉女在爭執過程中突然抱頭痛苦，隨後撥打親友電話求助後倒地。

上海一間便利店發生顧客因退貨爭執後身亡事件。（微博影片截圖）

《中華網》指出，當時店內收銀員蘭姓女子（化姓）在劉女倒地後，僅在圍觀顧客要求下尋找購物收據，未採取任何救助措施。直到劉女親友趕到現場並撥打報警電話後，蘭姓收銀員才遞送抹布協助處理嘔吐物，但始終未離開收銀台位置。劉女送醫後於隔日不治。

劉女女兒王女士憤而將收銀員、便利店及便利店加盟商告上法庭，要求三被告連帶賠償其醫療費、精神撫慰金、喪葬費、死亡賠償金、被撫養人生活費、交通費、住宿費、律師費護理費等共計218萬餘元人民幣。

上海市寶山區人民法院審理後認定，便利店未完全盡到安全保障義務。法院指出，雖然劉女死亡與其自身疾病具有極大關聯性，但商家仍應在顧客遭遇危險時提供基本協助並撥打急救電話。最終判定便利店需承擔15%責任，賠償醫療費、護理費、死亡賠償金等約28.8萬元人民幣，另需支付律師費5萬元人民幣，總計賠償金額為33.8萬元人民幣。

