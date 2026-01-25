內地6旬漢跟團遊北京猝死　旅行社曾連續兩日凌晨集合　判賠35萬

北京市第二中級人民法院近日披露案例，2024年，一名年逾六旬的江姓男子跟團在北京旅遊，導遊連續兩日要求凌晨集合，江性男子在行程第3日暈倒路邊猝死，搶救記錄顯示他有高血壓病史。家屬提告旅行社要求賠償，對方則辯稱江男是因自身疾病猝死。法院判旅遊公司承擔次要責任，賠償35萬餘元（人民幣，下同）。



2025年11月2日，奧林匹克公園內的銀杏樹。（新華社）

2025年12月13日，北京八達嶺長城雪景。（新華社）

2024年7月，年逾六旬的江男報名旅遊公司的北京5日游項目。行程首日，導遊通知次日凌晨4點15分集合前往八達嶺長城，僅告知「行程順序調整」。次日，江男在爬長城時已顯疲憊，同行家屬勸其休息，但他仍堅持參與行程。當日行程原計劃僅含長城與奧林匹克公園，但導遊在車上臨時通知增加了自費演出和天壇公園遊覽。

八達嶺長城。（北京日报）

行程第三日，凌晨3點15分，團隊集合前往旅遊景點。行進中江男逐漸落後，最終因身體不適在路邊暈倒。江男經搶救後仍因呼吸心跳驟停離世，搶救記錄顯示其存在高血壓病史。

家屬認為旅行社擅自增加行程、高強度安排及未盡救助義務導致悲劇，訴至法院索賠。旅遊公司則辯稱江大爺是因自身疾病猝死，且未告知病史，故不應承擔責任。

2025年5月1日，來自澳大利亞的遊客在北京天壇公園祈年殿前留影。（新華社）

法院：旅遊公司承擔次要責任，賠償35萬餘元

從責任認定看，江大爺自身應承擔主要責任：作為完全民事行為能力人，江大爺明知患有高血壓卻未告知旅行社，且在身體不適時仍堅持參與高強度行程，忽視自身健康風險。

旅遊公司因未盡到充分的安全保障義務，應承擔次要責任：一是未履行告知義務，旅遊合同明確約定提前告知詳細行程及安全注意事項，案涉行程均為臨時通知。二是未落實健康管理，旅遊合同約定需發放安全信息卡並了解遊客健康狀況，而旅遊公司並未執行。三是行程安排不合理，連續兩日凌晨集合，且擅自增加景點導致行程密度過大，明顯超出老年人身體承受能力。

法院最終認定，旅遊公司在旅遊安全評估管理方面未盡到相應注意義務，最終結合雙方過錯程度判令旅遊公司承擔次要責任，賠償35萬餘元。