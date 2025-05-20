哥倫比亞22歲辣模遭「近距離槍殺」　兇手扮朱古力送貨員開槍奪命

撰文：TVBS新聞網
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哥倫比亞日前發生一起恐怖死亡事件，當地一名小有名氣的女模意外身中數槍，倒臥血泊中慘死家門口。

警方指出，兇手是一名假扮成外送員的男子，因此近距離朝女子開槍奪命，路口監視器畫面隨之曝光。

哥倫比亞日前發生一起恐怖死亡事件，當地一名小有名氣的女模意外身中數槍，倒臥血泊中慘死家門口。（X@JuanCarlosRR_Tv）
哥倫比亞日前發生一起恐怖死亡事件，當地一名小有名氣的女模意外身中數槍，倒臥血泊中慘死家門口。（X@JuanCarlosRR_Tv）
哥倫比亞日前發生一起恐怖死亡事件，當地一名小有名氣的女模意外身中數槍，倒臥血泊中慘死家門口。（X@JuanCarlosRR_Tv）
哥倫比亞日前發生一起恐怖死亡事件，當地一名小有名氣的女模意外身中數槍，倒臥血泊中慘死家門口。（X@JuanCarlosRR_Tv）

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根據外媒《NDTV》報導，這起事件於本月15日上午發生在哥倫比亞首都波哥大，死者為22歲的瑪莉亞（Maria Jose Estupinan Sanchez）。

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至於兇手，則是假扮成外送員的男子，以送巧克力為由靠近瑪莉亞後開槍，犯案後逃逸至今，警方表示，因瑪莉亞在案發前一天才打贏與前男友的官司，不排除前男友可能涉案。

報導中提到，經當地警方調查，路邊監視器並未拍到瑪莉亞被殺害的過程，不過有錄下她邊尖叫邊求救。當時的瑪莉亞身穿運動服、全身是血，最終慘死家門口。

目前案件進展仍未逮捕任何人，仍待進一步釐清。

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