巴基斯坦17歲百萬女網紅拒絕追求 在家人面前遭槍殺 兇手判死刑
撰文：TVBS新聞網
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巴基斯坦一名22歲男子因跟蹤並槍殺17歲TikTok網紅，於5月19日遭法院判處死刑。
受害者桑娜（Sana Yousaf）生前多次拒絕該名男子的騷擾示好，卻在生日過後數日，於伊斯蘭堡（Islamabad）住家中當著家人面前遭槍擊身亡。
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跟蹤狂闖宅槍殺少女
據《紐約郵報》報道，22歲的哈亞特（Umar Hayat）2025年6月闖入桑娜位於巴基斯坦伊斯蘭堡的住所，在其親屬面前開槍射殺這名少女。行兇後，他偷走死者手機逃逸，約20小時後在距離案發地約320公里外的費薩拉巴德落網。
桑娜在社群媒體上擁有數百萬粉絲，經常分享關於女權、美食、時尚及護膚的內容。伊斯蘭堡警察總監里茲維（Syed Ali Nasir Rizvi）表示，兇手曾多次向她示好卻屢遭拒絕，「這是一宗殘忍且冷血的謀殺案」。
這宗悲劇在巴基斯坦引發廣泛譴責，並掀起社會對女性人身安全的激烈討論。桑娜過世後，她的TikTok帳號追蹤人數迅速增加數十萬。判決宣布後，其父親在法院外表示：
這項判決不僅是為了我個人，更是為了整個社會，這是對所有罪犯的警示。
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