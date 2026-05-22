巴基斯坦17歲百萬女網紅拒絕追求　在家人面前遭槍殺　兇手判死刑

巴基斯坦一名22歲男子因跟蹤並槍殺17歲TikTok網紅，於5月19日遭法院判處死刑。



受害者桑娜（Sana Yousaf）生前多次拒絕該名男子的騷擾示好，卻在生日過後數日，於伊斯蘭堡（Islamabad）住家中當著家人面前遭槍擊身亡。

相關圖輯：TikTok百萬少女網紅身亡 剛慶祝17歲生日 狂迷追求不遂狠心槍殺

+ 19

跟蹤狂闖宅槍殺少女

據《紐約郵報》報道，22歲的哈亞特（Umar Hayat）2025年6月闖入桑娜位於巴基斯坦伊斯蘭堡的住所，在其親屬面前開槍射殺這名少女。行兇後，他偷走死者手機逃逸，約20小時後在距離案發地約320公里外的費薩拉巴德落網。

桑娜在社群媒體上擁有數百萬粉絲，經常分享關於女權、美食、時尚及護膚的內容。伊斯蘭堡警察總監里茲維（Syed Ali Nasir Rizvi）表示，兇手曾多次向她示好卻屢遭拒絕，「這是一宗殘忍且冷血的謀殺案」。

這宗悲劇在巴基斯坦引發廣泛譴責，並掀起社會對女性人身安全的激烈討論。桑娜過世後，她的TikTok帳號追蹤人數迅速增加數十萬。判決宣布後，其父親在法院外表示：

這項判決不僅是為了我個人，更是為了整個社會，這是對所有罪犯的警示。

延伸閱讀：印度19歲網美遭刺多刀殘殺 疑兇在染滿血房中「伴屍1天」後失聯

+ 21

延伸閱讀：

外籍網美陳屍住家！家屬控「生前遭私密照勒索」 男星曾被約談

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】