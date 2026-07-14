日警破獲台灣投資詐騙集團　涉騙老婦近億円　台女收錢當跑腿被捕

日本近日再傳台灣籍人士涉嫌參與詐騙集團的案件。日本警方偵辦一起以「利用AI系統可獲得600%報酬」為話術的假投資詐騙案，逮捕29歲楊姓台灣女子及一名案發時19歲的少女。警方研判，兩人均是在由台灣籍人士組成的詐騙集團中，負責收取現金的「車手」。



日本警視廳表示，台灣籍疑犯楊姓女子及一名19歲少女，涉嫌於去年與同夥共謀，向東京都一名80多歲婦人佯稱投資可獲利，總計騙取1700萬日圓現金（約82萬港元），涉嫌違反詐欺罪。

29歲台灣女子在日本，涉嫌當詐騙集團中負責收取現金的「車手」，被逮捕。（翻攝自YouTube@tbsnewsdig）

29歲台灣籍女詐騙疑犯 稱投資利用AI「可獲600%報酬」：

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偵訊期間，楊女否認犯案。19歲少女則坦承犯行，供稱自己受到邀請，被找來做在日本收取現金的工作。據了解，該台灣詐騙集團先以冒充知名人士的招攬影片，誘導受害人加入LINE，再宣稱「運用AI系統，能夠達成600%的投資報酬」，藉此反覆行騙。

涉騙走被害人約460萬 日警追查台灣詐騙集團

警方研判，該名婦人遭同一集團以投資名義騙走的金額，累計高達9500萬日圓（約460萬港元）。目前警視廳正持續追查該集團的組織架構及運作模式，另有其他疑似擔任車手的台灣籍女子也已遭逮捕。

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