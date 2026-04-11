港男台灣二手市集行騙　假Y-3鞋換真Supreme帽　受害人夥女兒智擒

有一名操著香港口音的男子，近日出沒台灣新北市三重區二手市集，拿著號稱從專櫃購入的名牌鞋，和台灣攤商交換高價潮牌帽，更立刻到網路轉賣。



台灣攤商氣不過，找女兒化身買家，設局和香港口音男子面交，在警方協助下成功將人逮捕到案。

台灣市集擺攤民眾林建德和女兒機警揭穿騙局，也用自己的親身經驗，示警其他人交換高價商品時要睜大眼。（TVBS新聞網授權使用）

女兒扮買家智擒香港騙徒：

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台灣市集擺攤民眾林建德：

我信任你，想說你是香港人，我很喜歡香港，結果你怎麼騙我？

香港籍男子：「我沒有騙你，是真的。」台灣人林先生氣壞了，和這位操著香港口音的男子在路邊吵起來。台灣市集擺攤民眾林建德：「我拿一個真的帽子，你拿一個假的鞋來騙我。」

事情發生在3月底，林先生在新北市三重區二手市集擺攤，遇到這位香港口音男子，當初拿著假Y-3鞋，來換林先生正版Supreme帽，收攤後女兒一查，發現外觀跟鞋內的QR Code不同，覺得爸爸被騙。

沒想到過幾天在臉書社團，發現竟然有人在賣，跟林先生一樣的Supreme帽，開價3千元（新台幣，下同），個人資料顯示來自香港。

香港男子拿著號稱從專櫃購入的名牌鞋，和台灣攤商交換高價潮牌帽。（TVBS新聞網授權使用）

林姓父女決定化身名偵探討公道，首先女兒先充當買家，和香港口音男子相約台北市西門紅樓附近面交，並同時請警方從旁支援，最後大家成功攜手抓住詐騙犯。林建德：「你騙我說那個是真的你就錯了。」香港籍男子：「不好意思，你想怎麼樣？」林建德：「假的就假的，你如果說你直接跟我講說假的就沒問題。」香港籍男子：「哥你想怎麼辦？」林建德：「你要麼就賠1萬，要麼就報警處理。」香港籍男子：

沒有這麼多錢。

香港口音男子最終承認，自己的是假貨，但卻兩手一攤，直呼沒那麼多錢賠償，三重分局則回應，經查犯嫌為香港籍男子，警方訊後依詐欺罪、違反商標法案，移請新北地檢署偵辦。林建德：「港男他說正版他在專櫃買的1萬多塊，然後又來換我這一頂帽子，我請問女兒過去當買家，那我都在旁邊錄影，女兒也很開心說，幫爸爸找回來他心愛的帽子。」

林姓父女機警揭穿騙局，也用自己的親身經驗，示警其他人交換高價商品時要睜大眼，避免落入類似陷阱。

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