世界盃2026｜荷蘭38歲球證離世　曾因涉性侵案遭FIFA除名

荷蘭足總證實，荷蘭籍球證Rob Dieperink逝世，終年38歲，死因暫未對外公布。



Rob Dieperink原本已獲國際足協委任，擔任今屆世界盃影像助理裁判（VAR）。然而今年4月，他在倫敦為水晶宮對費倫天拿的歐協聯8強賽事執法期間，涉嫌性侵一名未成年男童被警方拘捕。受事件影響，FIFA於5月決定將他從世界盃執法名單中除名。該案最終因證據不足而撤控，但FIFA並未恢復其世界盃球證資格。

Dieperink因涉嫌性侵案被排除出今屆世界盃執法名單。（Getty Images）

Rob Dieperink生前接受荷蘭《電訊報》專訪時表示：「被錯誤指控令我感到十分痛心。由始至終，我都全力配合警方調查，並在第一時間向FIFA、歐洲足協及荷蘭足總交代一切。」他當時對荷蘭足總的支持表示感激，但坦言對FIFA的決定感到失望：「可惜FIFA最終決定不再委任我參與世界盃，我對此當然感到失望。」

荷蘭籍球證Rob Dieperink。（Getty Images）

Rob Dieperink死訊傳出後，荷蘭足總發表聲明致哀：「Rob Dieperink離世令我們震驚，深感悲痛。我們不但失去了一位備受尊重的球證，更失去了一位善良、敬業的好同事。」FIFA隨後亦發文悼念：「代表整個足球界，我們向其家人、朋友及荷蘭足總致以最深切的慰問，願死者安息。」

Rob Dieperink自2017年起在荷甲聯賽執法，已執法過284場職業足球比賽，並曾於2024年歐國盃、巴黎奧運、2024歐霸盃決賽、2024卡塔爾洲際盃等大賽擔任VAR球證。