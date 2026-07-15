俄軍訓練機槍突失控狂轉！士兵整個人被甩飛　教官秒蹲避過死劫

一段俄羅斯士兵訓練時的驚險影片在社群平台廣泛流傳，畫面中士兵操作機槍時突然失控，機槍瘋狂旋轉將人甩飛，所幸教官反應迅速蹲下躲避才倖免於難。軍事專家研判該機槍為原本安裝於直升機上的雅克-B格林機槍，此舉引發外界對俄軍軍備是否短缺的質疑。



影片顯示，這名俄羅斯士兵在練習操作機槍時，機槍突然失控旋轉，不僅將士兵甩出，旁邊的教官也差點遭殃。教官反應敏捷，立即蹲下閃避，否則恐怕會被射成肉泥。隨後教官小心翼翼地觀察情況，才讓失控的機槍慢慢停止運轉。這段影片經獨立記者證實後，在網路上引發熱議。

機槍突然失控旋轉，旁邊的教官差點遭殃。（截取自X@NOELreports）

機槍失控瞬間，將士兵整個人甩飛▼▼▼

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不少眼尖的網友發現，影片中的機槍是雅克-B格林機槍。軍事專家判斷，這款機槍主要是被安裝在米-24直升機上使用，若真的被俄軍拆下來在地面進行訓練，不禁讓外界質疑俄軍的軍備是否已經不夠用了。

俄羅斯前能源副部長米洛夫表示，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）確實越來越絕望了，他的處境是維持這場戰爭所需的資源正在減少。尤其在西方制裁之下，俄羅斯大批仰賴外國零件和高階晶片的自製飛彈和無人機，大多被斷了來源。外媒調查發現，俄國開始轉向消費及電子產品，或者從中亞國家甚至東亞的日本走私零件。

烏克蘭同樣面臨軍備缺乏的困境。歐洲為烏克蘭成立的自願聯盟13日在法國展開最新一輪峰會。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，各國已經敲定了新武器性能的授權安排，包括A2SM、紫菀30型飛彈以及暴風影巡弋飛彈。歐洲九個國家也一同宣布，將和烏克蘭共同成立純防禦性質的合作機制，聯合研發反彈道飛彈的能力。各國整合資源、加快腳步，協助烏克蘭面對俄羅斯威脅，同時也為各自的防禦做好準備。

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