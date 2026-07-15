俄軍訓練機槍突失控狂轉！士兵整個人被甩飛　教官秒蹲避過死劫

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

一段俄羅斯士兵訓練時的驚險影片在社群平台廣泛流傳，畫面中士兵操作機槍時突然失控，機槍瘋狂旋轉將人甩飛，所幸教官反應迅速蹲下躲避才倖免於難。軍事專家研判該機槍為原本安裝於直升機上的雅克-B格林機槍，此舉引發外界對俄軍軍備是否短缺的質疑。

影片顯示，這名俄羅斯士兵在練習操作機槍時，機槍突然失控旋轉，不僅將士兵甩出，旁邊的教官也差點遭殃。教官反應敏捷，立即蹲下閃避，否則恐怕會被射成肉泥。隨後教官小心翼翼地觀察情況，才讓失控的機槍慢慢停止運轉。這段影片經獨立記者證實後，在網路上引發熱議。

機槍突然失控旋轉，旁邊的教官差點遭殃。（截取自X@NOELreports）

機槍失控瞬間，將士兵整個人甩飛▼▼▼

+4

不少眼尖的網友發現，影片中的機槍是雅克-B格林機槍。軍事專家判斷，這款機槍主要是被安裝在米-24直升機上使用，若真的被俄軍拆下來在地面進行訓練，不禁讓外界質疑俄軍的軍備是否已經不夠用了。

防空警報剛解除　烏克蘭女海灘曬日光浴　突遭俄無人機殘骸割頸死俄烏戰爭｜烏克蘭前線士兵曾斷糧17天　瘦剩50kg變皮包骨餓到昏厥

俄羅斯前能源副部長米洛夫表示，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）確實越來越絕望了，他的處境是維持這場戰爭所需的資源正在減少。尤其在西方制裁之下，俄羅斯大批仰賴外國零件和高階晶片的自製飛彈和無人機，大多被斷了來源。外媒調查發現，俄國開始轉向消費及電子產品，或者從中亞國家甚至東亞的日本走私零件。

烏克蘭同樣面臨軍備缺乏的困境。歐洲為烏克蘭成立的自願聯盟13日在法國展開最新一輪峰會。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，各國已經敲定了新武器性能的授權安排，包括A2SM、紫菀30型飛彈以及暴風影巡弋飛彈。歐洲九個國家也一同宣布，將和烏克蘭共同成立純防禦性質的合作機制，聯合研發反彈道飛彈的能力。各國整合資源、加快腳步，協助烏克蘭面對俄羅斯威脅，同時也為各自的防禦做好準備。

【延伸閱讀】俄烏戰爭｜為在戰場生存　烏軍推「戰績兌換」　用積分換強力武器 （點擊放大瀏覽）

+5
劍指未來美軍部署　特朗普家族關聯軍工企業派人形機械人赴烏戰場當俄烏戰爭淪網上肥皂劇　真實戰場的血腥鏡頭如何讓人類集體冷漠俄兵前線受困舉牌求救　絕望寫下「我想活下去」　求烏軍俘虜自己

延伸閲讀：

影音／連日轟俄產油樞紐　偵察！鎖定！攻擊！　看烏軍精準打擊三部曲

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

俄烏戰爭
俄羅斯
武器
TVBS新聞網