俄兵前線受困舉牌求救　絕望寫下「我想活下去」　求烏軍俘虜自己

俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭至今尚未結束，前線的士兵經常陷入絕望的窘境。



近期烏克蘭軍隊公布無人機畫面，只見1名俄羅斯士兵困在廢墟中，甚至在紙板寫下「請把我當成俘虜帶走，我想活下去」，接著伸出窗戶讓無人機拍攝，操控人員全程目睹，最終這名俄羅斯士兵也真的被烏克蘭軍隊帶走。

近期烏克蘭軍隊公布無人機畫面，只見1名俄羅斯士兵困在廢墟中，並在窗邊舉牌求救。（截取自Facebook@16-й армійський корпус/16 Army Corps）

烏克蘭軍隊無人機拍下俄兵投降求救的過程：

俄兵前線絕望投降 紙板手寫「我想活下去」

烏克蘭第16軍團（16 Army Corps）近期在Facebook上傳畫面，只見這支由無人機小組拍攝、地點位於烏克蘭哈爾科夫州利曼（Lyman）戰區的影片中，1名俄羅斯士兵躲在看似廢墟的建築裡，見到無人機後在窗戶後頻頻揮手，似乎想吸引注意。

烏克蘭人員操作無人機靠近後，這名俄羅斯士兵還在紙板上寫下：

請把我當成俘虜帶走，我想活下去。

並將紙板伸出窗外，讓無人機可以見到內容。

據悉，操作無人機的烏克蘭人員隨後也在紙板上寫下詳細的撤離路徑與投降指令，並將紙板投放到前述俄羅斯士兵所在廢墟，最終他在引導下移動，並由烏克蘭的特種部隊接應、成為俘虜，後續也順利被送往拘留所。

俄烏戰爭至今仍未停歇，不時有類似士兵不願再作戰、走投無路下投降的消息傳出，再次凸顯俄烏前線的慘況。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】