俄烏戰爭｜烏克蘭前線士兵曾斷糧17天　瘦剩50kg變皮包骨餓到昏厥

俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭前線卻爆出震撼畫面，多名士兵被發現瘦成皮包骨，肋骨清晰可見。據揭露，隸屬烏軍第14獨立機械化旅的部隊長達8個月幾乎斷糧、斷水，士兵體重從80至90公斤暴跌至50公斤，相關照片在社交平台瘋傳，引爆國內外輿論，也讓烏軍後勤體系遭到嚴厲質疑。



這一事件最早由軍眷阿納斯塔西婭（Anastasiia Silchuk）揭露，她在Threads上公開烏克蘭士兵們瘦到剩皮包骨的照片，照片中士兵臉色蒼白、四肢消瘦，與過去體格形成強烈對比。她直指隸屬烏軍第14獨立機械化旅的部隊，在東北部戰區長期缺乏補給，部分士兵甚至被迫靠雨水與融雪維生，最嚴重時曾連續17天完全沒有食物，甚至有士兵因飢餓昏厥。

這起事件最早由軍眷阿納斯塔西婭（Anastasiia Silchuk）揭露，她在Threads上公開烏克蘭士兵們瘦到剩皮包骨的照片，照片中士兵臉色蒼白、四肢消瘦，與過去體格形成強烈對比。（YouTube@TVBSNEWS01）

俄烏戰爭已全面轉為長期消耗戰：

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烏克蘭總參謀部指出，該部隊部署所在的橋梁多已遭俄軍摧毀，導致補給線中斷。更糟的是，有烏克蘭指揮官涉嫌隱瞞實際狀況，導致問題長期未被高層掌握。

就在前線後勤危機爆發之際，俄烏戰爭仍持續升溫。俄羅斯對烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa）發動夜襲，攻擊港口和工業設施，現場火勢猛烈，多輛卡車被燒毀，消防人員連夜動員搶救。烏克蘭也持續反擊，將攻擊目標延伸至俄羅斯境內能源和大宗商品設施，包括肥料工廠和煉油廠，試圖削弱俄羅斯的經濟命脈。

烏克蘭駐美國大使史蒂芬西尼娜表示，當前烏克蘭的戰爭不只是前線衝突，更包括對平民的大規模攻擊與傷害，因此任何讓俄羅斯政府獲取資源的石油收入，都是在直接助長這場戰爭。在國際局勢變動下，部分對俄羅斯石油限制出現鬆動，烏克蘭轉而以軍事手段打擊能源設施，等同變相制裁。

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除了軍事壓力，烏克蘭也面臨能源困境。烏克蘭總理尤利婭・斯維里登科（Yulia Svyrydenko）指出，根據烏克蘭能源公司向烏克蘭能源支持基金提交的申請，目前未獲資金的需求額接近10億美元（約78.4億港元），其中1.58億美元（約12.4億港元）是正在進行的維修活動中最迫切的需求。

烏克蘭能源部長丹尼士・什梅加爾（Denys Shmyhal）強調，為了順利度過冬季，烏克蘭的能源系統需要額外增加6.5吉瓦的發電量，計劃透過維修恢復4.5吉瓦的發電容量，並透過分散式熱電聯產和再生能源新增約2吉瓦的發電容量。

與此同時，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）積極展開外交行動，出訪阿塞拜疆，並釋出願意推動三方會談的訊號，試圖為戰事降溫。而在另一端，俄羅斯則持續鞏固戰略盟友朝鮮。俄羅斯國防部長安德烈・別洛烏索夫（Andrei Belousov）訪問平壤，和朝鮮領導人金正恩會面，雙方握手擁抱。別洛烏索夫表示，俄羅斯與朝鮮之間的友好關係正處於前所未有的高度。

外界關注，朝鮮除了提供武器和物資，甚至被指派兵支援俄軍，使戰爭態勢進一步升級和複雜化。從前線斷糧危機，到能源攻防，再到俄國和朝鮮軍事靠攏，俄烏戰爭已全面轉為長期消耗戰，不僅考驗軍力，更考驗後勤與國際結盟，戰局走向仍充滿高度不確定性。

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