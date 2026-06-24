防空警報剛解除　烏克蘭女海灘曬日光浴　突遭俄無人機殘骸割頸死

烏克蘭南部敖德薩（Odesa）6月23日發生悲劇，當地在剛解除空襲警報後再次遭到襲擊，導致一名在海灘享受日光浴的26歲女子慘遭俄軍無人機殘骸擊中頸部，不幸命喪現場。



警報解除後突傳爆炸

據《太陽報》報道，目擊者指出，空襲警報解除後一切歸於平靜，民眾才返回海灘消暑。不料隨後傳出如鞭炮般的爆炸聲，沙子被炸飛到約1人高，現場隨即冒出濃煙。接著，她聽到一名男子大聲慘叫，以為對方斷肢或受了重傷。「直到後來我們才發現，一名女子的頸部被擊中了。」

一名26歲女子慘遭俄軍無人機殘骸擊中頸部，不幸死亡：

這名女子為26歲的達莉亞（Daria K），當時正在烏克蘭海岸邊享受陽光，卻不幸被落下的無人機殘骸擊中頸部。儘管現場的其他泳客和醫護人員全力搶救，她最終仍不幸在沙灘上喪命。此外，一名39歲的男子也在這宗襲擊中受傷，腿部傷勢嚴重。海灘現場流出的畫面相當驚心動魄，可以看到醫護人員正緊急在沙灘上為該名女子進行心肺復甦術（CPR）。

烏克蘭防空部隊當天上午持續擊落敵方無人機。當地官員基佩爾（Oleh Kiper）證實，俄羅斯軍隊使用突擊無人機襲擊敖德薩地區，導致海岸邊的平民死傷。烏克蘭官方現已針對這宗針對平民的襲擊展開戰爭罪調查。

烏克蘭敖德薩的海灘，此為示意圖（Unsplash）

烏軍日前曾轟炸克里米亞大橋

在此次襲擊發生的2天前，烏克蘭軍隊剛對俄羅斯佔領的克里米亞發動無人機攻勢。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏軍轟炸了克里米亞大橋兩側的關鍵目標。

烏克蘭總統澤連斯基稱，克里米亞半島刻赤市的一個石油倉庫遭到攻擊。（Robert Brovdi via Telegram/Handout via REUTERS）

烏軍襲擊了刻赤港（Kerch port）的油氣庫，試圖切斷克里米亞與俄羅斯的補給聯繫，大火引發的濃煙延伸達40英里。同時，位於刻赤海峽對岸俄羅斯境內的卡夫卡茲港（Kavkaz port）也遭到波及起火。據當地俄羅斯扶植的官員表示，該場襲擊共造成5人死亡、28人受傷。

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