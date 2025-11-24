俄烏戰爭｜為在戰場生存　烏軍推「戰績兌換」　用積分換強力武器

1991年的海灣戰爭，是人類文明史上第一場通過衛星電視直播的戰爭。當戰爭的影像以即時畫面的形式傳遍全球時，許多學者認為戰爭正在失去殘酷的教育性，並蛻變為一種媒體奇觀。這種觀點在當年或許還顯得抽象，但今天，它已成為我們日常體驗的一部份。



作者：渣渣郡

在距離我們2835公里之外的烏克蘭，無人機的自殺襲擊、現代主戰坦克的殉爆和士兵在戰壕裏的苟延殘喘，這些殘忍畫面被切割成碎片，飄散在社交媒體的各個角落。

血腥戰場成了茶餘飯後的談資，B站上的冷酷彈幕、Tik Tok上的meme，都意味著對於看客來說，科技並沒有讓戰爭更真實，反而讓它變得更加超現實。但這並不是終點，在戰爭成為娛樂產品之外，真實戰場也正在變得像一部3A大作。

Brave1市場，可購置無人機地面車輛。部隊可用其完成後勤任務賺取更多積分，實現「多駕駛，多獎勵」。（X@BRAVE1ua）

人命可兌換積分用於購置更多武器收割更多人命 機制如同滾雪球：

+ 4

現在，烏克蘭正在利用電子遊戲的排位和積分機制，將戰爭遊戲化，他們認為這能鼓舞無人機軍團的士氣。9月份，烏克蘭為操作無人機士兵設定的賞金是這樣：

一名普通俄軍士兵的命，12積分；擊傷值6分。

一名無人機操作員的命，25積分；擊傷15分。

用無人機俘虜一名士兵，120積分。



這套積分系統在1年前建立，被稱為「Army of Drones bonus-無人機軍團的積分獎勵計劃」。開始這套系統只有積分，但從2025年4月開始，烏克蘭政府逐漸完善積分獎勵制度。他們先是推出了「戰爭版淘寶」Brave1 Market，在這個平台各軍事單位可以利用軍費購買裝備，當時發言人當時是這麼解釋的：

我們發現，很多軍人不了解裝備市場上已經存在的高新裝備，但通過Brave1 Market，士兵可以及時了解裝備更新，促進技術傳播，加快新型裝備的交付速度，從而提高作戰能力。

隨後在今年8月1日，Brave1 Market補充了積分獎勵系統，各部隊代表只需要通過驗證的賬號登錄Brave1 Market，就可以利用擊殺獲得的電子積分（E-Points）兌換各種武備了。

根據烏克蘭副總理兼數字化轉型部長Mykhailo Fedorov對媒體介紹，這套系統的原理很簡單，殺人、上傳戰果影像、獲得積分，兌換需要武器裝備。他相信這種系統可以鼓舞士氣，增強部隊的攻擊效率。這聽上去很像是一種單純的地獄激勵手段，但他還暗藏戰術目標的機制，那就是它只需要通過簡單的系統積分權重更改，就能靈活改變戰場攻擊的重點指向：

比如在此之前，一名俄軍士兵的命值2分、坦克值40分、自行火炮最多可獲得50分。後來士兵的價值被不斷強調，先是被調整到6分，然後現在是12分。那麼這些分可以換什麼呢？

1位士兵的生命，可以兑換9架基礎的自殺無人機（價值1.3分），或是兑換2架配有熱成像的無人機（價值4.5分）；

4位士兵的生命，可以讓烏克蘭無人機攻擊手兌換一架價值43分的吸血鬼無人機，物流時效為10天。



這種無人機暱稱Baba yaga意思是指一位來自斯拉夫神話中坐在大鍋裏的女巫，專吃小孩，十分可怕。他的性能和暱稱十分貼切。

根據烏克蘭軍方提供的商品詳情頁，這款重型無人機皮實耐造，價值1萬美元（約合港幣7.8萬元），體型很大，配有6個旋翼，15公斤有效載荷，可根據戰術指令換裝各種彈藥，最大航程20KM，能執行夜間任務且操作簡單，基本培訓只需3小時。

這幾種產品只是Brave1 Market龐大產品庫的冰山一角，根據目前現有情報，整個Brave1 Market的產品庫，已經從最初的1000多款上漲到了現在的近3000款。這些產品除了咱們上述說的無人機以外，還有戰場無人車、電子戰產品、人工智能系統、各式零配件和升級防彈插板等各種戰地裝備。

【延伸閱讀】烏克蘭軍用無人機被擊落 片段曝光揭「兇手」淡定出招（點圖放大閱讀）：

+ 5

據說，如果登錄的賬號是通過戰場單位驗證的ID，點進商品詳情頁後就能看到使用者留下的產品評價。當你在Brave1 Market的頁面瀏覽的時間足夠長，就會有一種電子遊戲的既視感。無論是配色、還是設計，都會給你一種《絕地戰兵2》（Helldivers II）軍需市場的感覺，界面設計簡單、明確且有效。

在這個頁面裏，唯一讓你意識到這不是一場電子遊戲的元素，或許只有像遊戲一樣的排位圖示。在「最好的，配最好的」宣傳語下方，第414步兵旅積分一騎絕塵。

據說這支部隊已經統治積分榜很久了。根據烏克蘭武裝部隊無人系統部隊總司令Robert Brovdi在公開場合的回憶，該部隊在5月擊中了6500個目標，得分25000分，並用積分兌換了600架「吸血鬼」無人機。

這些數字意味着什麼，你一定知道。在烏克蘭軍方看來，這套系統行之有效，遊戲化的獎勵模式讓無人機部隊士氣高漲，互相競賽。一些過去沒有無人機部隊的軍事單位，也開始組建無人機部隊，以便能夠使用積分獎勵系統。

根據此前的一篇報道，烏克蘭軍事單位已通過Brave1 Market的積分系統訂購了超過8萬套無人機和電子戰系統，這些設備價值超過9600萬美元（約合港幣7.5億元）。

基於系統的有效性，烏政府加大對Brave1 Market市場的支持。9月22日，烏克蘭內閣批准了國防部的提議，同意將戰略工業部國家專項預算基金中未使用的軍稅結餘20億格里夫納（約合港幣3.7億元）用於加強「無人機軍隊獎勵」項目的資金支持。這筆金額如果用於購買吸血鬼無人機，可以買到4900架。

最初，是無人機撕裂肉體，短視頻娛樂死亡；如今，是殺人得分，換取裝備。對於身處和平世界的人來說，這種將人命變成積分、把戰爭遊戲化的模式，怎麼看都令人不適，甚至有些褻瀆生命。但對那些身處戰火的人來說，這種態度過於幼稚、天真，因為他們的念頭只有一個，活到最後。

在漫長的硝煙和血腥味的浸染中，他們早明白解了一件事：戰爭的本質，就是惡毒，就是瘋狂，就是用盡一切手段謀殺人類的比賽。

【延伸閱讀】台女YouTuber「戰地旅遊」哭訴遭烏克蘭旅館老闆「施暴驅趕」惹議（點圖放大瀏覽）：

+ 31

【本文獲「那個NG」授權轉載，微信公眾號：huxiu4youth。】