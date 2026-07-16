日本5歲童浸溫泉失蹤逾3週 父出海尋兒首吐心聲：只能全力祈禱
撰文：聯合新聞網
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據日媒鹿兒島電視台報道，霧島市一處溫泉設施於6月21日發生5歲男童失蹤案。來自熊本縣的男童田中嶺臣，失蹤至今已逾三週。為了尋找愛子，男童父親與家屬在當地漁業公會的熱心協助下，於7月15日首度出海搜索，期盼能早日尋獲孩子。
回顧案發當日，一家人前往「嘉例川之湯」泡湯，父母僅移開視線短短3分鐘，男童便不見蹤影。因浴室窗戶敞開且緊鄰天降川，警方研判男童極可能跌落溪中。儘管警消已累計動員近千人次展開搜索，卻始終一無所獲。
當地好心漁民主動號召漁船 載著男童親屬展開海上搜索：
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考慮到天降川匯入錦江灣，家屬推測男童恐被沖入海中。當地漁民岩元勇雄看見新聞後，主動號召7艘漁船，載著男童父母等親屬，沿著海流展開海上搜索。男童父親全程探出身子，拿著望遠鏡焦急掃視海面，並首度在鏡頭前吐露心聲：「我只能拚盡全力祈禱，只要有一絲希望，我就想把他找出來。」遺憾的是，當日因海象不佳、風浪過大，搜索至上午11點仍未尋獲。
看著家屬不放棄的身影，一名曾有親屬失蹤經歷的日本網友沉痛留言：「隨著時間一天天流逝，家屬的心態會逐漸變成『即使是最壞結果也希望能找到什麼』。平安無事當然最好，但就算遇到不測也希望能好好安葬。『什麼都不知道』的狀態，才最折磨。」
當地警消預計於7月17日再度動員約70人，於案發現場周邊進行大規模搜索，盼能儘早為家屬帶來消息。
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