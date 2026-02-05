美國12歲女童跌出滑雪纜車　懸掛8米高空重摔落地　驚險畫面曝光

美國加州滑雪場發生驚險的一幕，一名12歲女童搭乘滑雪纜車時意外跌出座位，雙手緊抓着纜車，整個人懸掛在8米半空，引發許多民眾圍觀，雖然工作人員立即趕到現場並架設安全網，然而女童墜落時未落在安全網上，重摔在地面。



沒扣安全帶 12歲女童墜落纜車

事件1月31日發生在加州東部滑雪場Mammoth Mountain Ski Area，一名12歲女童搭乘滑雪纜車時因為沒有扣好安全帶，導致她意外跌出座位，整個人懸掛在半空中。

從現場畫面可看到，女童雙手緊緊抓住纜車，在約8米高的空中懸掛了至少15秒。滑雪場工作人員接獲通知後立即趕來現場，並在下方設置了安全網，雖然如此，女童還是在眾人面前落到地面，沒有墜在安全網上。

影片被一名目擊者分享到網路上，他表示，事件突顯出搭乘纜車時使用安全裝置的重要性，「在歐洲國家都是強制要求，在這裏也應該這樣做」。女童母親在影片下方留言，女兒當時一進到纜車就跌倒了，所以來不及使用安全帶，雖然事件非常可怕，幸好她沒有受重傷。

