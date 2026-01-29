遭獨留家11小時！日本女童零下6度遠行尋母　警揭粗心媽荒誕理由

日本北海道傳出離譜案件。一名母親將年幼的學齡前女兒獨留在家中長達11個小時，最後這名女童只能冒著戶外攝氏零下6度的低溫、徒步走了1公里才找到母親，而這名失職母親這段時間竟然都在與友人飲酒，目前已被警方逮捕。



日失職母獨留女兒在家11小時 警找人「竟在喝酒」

《HBC》報道，這事件26日晚間發生在北海道旭川市。這名24歲的母親將與其同住、年齡不到6歲的女兒獨自留在家中至少11個小時。27日上午11時左右，這名女兒在離家約1公里的街道上向1名路人求助稱「我在找媽媽」，隨後被警方帶走。

日本北海道有名母親將年幼的女兒獨留在家中長達11個小時，最後女兒冒著攝氏零下6度的氣溫外出尋母。（YouTube@hbc7142）

這名女兒被發現時，旭川市天氣嚴寒、氣溫接近攝氏零下6度，所幸她身穿羽絨外套和雪靴，據報也未受傷。警方後來找到將女兒獨自留在家中的母親，發現她這11個小時在外和1位友人喝酒，隨即將她逮捕。

警方目前正在調查這名24歲女子是否經常將孩子單獨留在家中，她也因涉嫌遺棄兒童而被捕。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】