日本狠母「教訓」不聽話兒子 與男友聯手深山遺棄8歲兒被捕
日本靜岡縣警方2月22日緊急逮捕一名28歲女子及其同居男友，兩人涉嫌將女子年僅8歲的親生兒子，遺棄在三島市的深山之中。警方調查發現，兩人疑似因孩子不聽話，竟聯手將他載往荒郊野外丟包（扔下），所幸男童平安獲救且未受傷。
管教淪為棄兒 日本狠母聯手男友「山區丟包」8歲童
《產經新聞》報道，靜岡縣警方調查，事件發生在22日下午2點左右。一名28歲的母親與其同居男友，因不滿8歲男童不聽話，兩人竟私下合謀，由男方駕車將男童強行載往三島市的山區，留下他待在原地。這對男女事後向警方供稱，這並非惡意遺棄，而是為了進行紀律處分。
男童求助露營設施獲救
年僅8歲的男童在陌生山區被丟包後，向附近露營設施的工作人員求助。營地人員見男童隻身一人且驚魂未定，隨即致電110向警方報案，使整宗丟包案因此曝光。
到了傍晚，男童母親的同居男友返回當初將男童丟下的地點時，已不見孩子身影，急忙向警署通報「孩子不見了」。由於警方當時早已將男童保護安置，確認情況相符後，最終將男子和男童母親逮捕。警方表示，對於兩人是否已承認犯行，因涉及共同行為，暫不便對外說明，未進一步公開細節。
