科羅拉多山火｜山羊Goldie意外成救火英雄　主動帶領消防員抵現場

美國科羅拉多州（Colorado）近日發生一段暖心插曲。一隻名叫「高蒂」（Goldie）的山羊，在消防員前往撲滅山區野火時，竟主動帶領救援人員穿越崎嶇地形，不僅協助找到通往火場的最佳路線，還在任務結束後一路引導消防員安全下山，意外成為救災行動中的「四腳嚮導」。



這起事件發生於美國科羅拉多泉（Colorado Springs）附近的洛克溪峽谷（Rock Creek Canyon）。當地日前因雷擊引發野火，火勢一度延燒約5英畝，消防人員徒步進入山區開闢防火線，並出動直升機投水滅火。

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山羊咩咩叫指路成嚮導

負責指揮救災的南科羅拉多跨機關野火應變隊主管柯因（Shane Coyne）表示，高蒂對山區地形十分熟悉，牠一路走在消防員前方，不時停下來咩咩叫，彷彿提醒大家跟著牠前進，帶領隊伍沿著最安全、最容易通行的路徑抵達火場。

消防員花了約3個小時完成防火線開闢及清除可燃植被的工作，準備撤離時，高蒂又再次現身，在前方帶路，引導大家穿越陡峭山坡，最後順利返回距離火場約1公里的主人住處。柯因笑說，當時自己累得忘了詢問山羊的名字，直到隔天才得知這位「神隊友」叫做高蒂。

科羅拉多泉消防局事後也在社群平台分享高蒂陪伴消防員的影片，幽默寫道：

每支隊伍都需要一位好領導，而我們這次的領隊顯然有四條腿。

消防局還打趣表示，雖然還不能說高蒂已經準備好領取消防徽章，但也不能完全否認這個可能性。

根據高蒂的飼主表示，這隻4歲的尼日利亞侏儒山羊天性親人、喜歡與人互動，可能是察覺消防員辛苦執勤，因此一路陪伴他們工作，希望為救災人員帶來鼓勵與歡笑。消防員也表示，雖然高蒂沒有直接參與滅火，但牠的陪伴確實舒緩了救災現場緊張的氣氛，成為辛苦任務中的一段難忘回憶。

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