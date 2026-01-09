英國針對兒童肥胖限制垃圾食物廣告　電視9時前禁播網絡全天候禁

兒童肥胖｜兒童自小便透過不同媒介接收外界資訊，這些資訊可能會影響他們的生活習慣。日前，英國下令禁止在電視和網路上播放垃圾食物的廣告，希望藉此解決兒童肥胖問題。



英國限制播放垃圾食物廣告

英國衛生及社會關懷部（Department of Health and Social Care）於日前發表新聞稿，公布保護兒童免受垃圾食物廣告影響的新規定。

英國政府決定實施政策改善兒童肥胖問題。從1月5日起，限制播放垃圾食物廣告，禁止電視在晚上9點前播放不健康食品和飲品的廣告，而網路則全天禁止播放相關廣告，保護兒童免受垃圾食品廣告影響。

廣告會塑造兒童飲食偏好 增加超過110億醫療開支

新聞稿指出，有證據表明廣告會塑造兒童的飲食偏好，影響他們的飲食取向和進食時間，並增加肥胖及患上相關疾病的風險。

在英國，有22.1%的兒童在小學入學時屬於超重或肥胖；到小學畢業時，比例更上升至35.8%。此外，因不良飲食習慣所引致的蛀牙，亦是英國5至9歲兒童住院的主要原因。根據估計，肥胖問題每年為英國國民保健署（NHS）增加超過110億英鎊的醫療開支。

廣告會塑造兒童的飲食偏好，影響他們的飲食取向和進食時間，並增加肥胖及患上相關疾病的風險。（Freepik）

政府估計，這項政策將有助每年從兒童飲食中減少多達72億卡路里，減少約2萬名肥胖兒童，而隨時間推移，政策將帶來約20億英鎊的健康效益。

英國衛生部國務次官Ashley Dalton表示，這項政策有助減少大眾過度接觸不健康食品的機會，讓家長和孩子更容易作出健康的飲食選擇。她指出，政府正在轉變國民醫療服務體系的重心，從治療疾病轉向提早預防，讓大眾過更健康的生活。

軟性飲料稅範圍擴大 雙管齊下改善兒童飲食習慣

除了垃圾食物廣告禁令，其實英國早於2016年實施了軟性飲料稅（Soft Drinks Industry Levy），向高含糖量飲料的生產商及進口商徵收較高稅率。此舉促使企業重新調整飲品配方，令產品更為低糖和健康。

未來，軟性飲料稅將擴大至更多產品，並禁止商家向16歲以下兒童銷售高咖啡因能量飲料。相信兩項政策雙管齊下，能有助進一步改善兒童的飲食習慣。