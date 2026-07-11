普京練了半輩子槍法　澤連斯基掏出了算法

剛剛結束的北約峰會對烏克蘭來說是重大利好。曾被美國總統特朗普（Donald Trump）當面批評沒有牌的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）一時間風頭無兩。

特朗普罕見鬆口，將允許在海外生產「愛國者」防空系統以供烏克蘭使用。北約峰會的共識文件中寫道2026年承諾向烏克蘭提供價值700億歐元的軍事裝備、援助和培訓，並確認在2027年維持至少同等水平的援助承諾。

更癲狂的是還處於戰爭狀態的烏克蘭竟然開始賣無人機了。繼三個月前沙特、卡塔爾、阿聯酋同烏克蘭簽下了涉及無人機聯合生產的防務協議，丹麥、愛沙尼亞、荷蘭在北約峰會間隙同澤連斯基也簽署了三項新的「無人機協議」。

2026年7月8日，美國總統特朗普在土耳其安卡拉貝斯特佩總統府與烏克蘭總統澤連斯基舉行雙邊會晤，此次會晤與北約領導人峰會同期舉行。（Reuters）

澤連斯基7月7日高調接受英國媒體採訪，系統闡述「戰場轉向天空」的核心戰略判斷。他侃侃而談道，當飛向莫斯科的無人機從當前的上百架規模提升至上千架時，將對俄羅斯核心決策層形成足夠壓力，甚至會促使俄方將核心機構向烏拉爾山脈以東轉移，以此推動戰爭走向終結。

烏克蘭要倒逼普京將克里姆林宮遷移到西伯利亞嗎？這簡直是驚天動地的狂言妄語。但是在烏克蘭勢如破竹的無人機攻勢之下，相信俄羅斯已經輸了的人還是佔據了輿論多數。

俄烏戰爭的勝敗在於美歐對烏克蘭的援助嗎？不是，美歐援助並非一天兩天，澤連斯基之所以四處兜售烏克蘭無人機就是希望創收減輕依賴援助的壓力。

俄烏戰爭的勝敗在於烏克蘭裝備美國愛國者防禦系統嗎？也不是。

2026年6月28日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科主持召開保障國內市場燃油供應的會議。（Reuters）

6月下旬以來，俄軍多次出動導彈，對烏克蘭全境多類目標發動聯合空襲。烏克蘭的防控系統實際上已經開了天窗。俄羅斯的導彈優勢和空軍優勢是烏克蘭根本不能望其項背的存在。烏東烏南四州前線的戰爭態勢仍由俄羅斯主導，烏克蘭根本沒有能力收復失地。

那為什麼人們仍然會認為俄羅斯已經輸了？歸根結底還是無人機作戰。2026年以來，烏克蘭無人機深入俄羅斯腹地1,500公里打擊俄羅斯核心工業和能源設施，尤其是突破莫斯科防控系統，重創莫斯科最大煉油廠，將俄軍傳統防空體系短板暴露無疑。

不拼陣地拼後方，俄烏這場仗的打法已經轉向。俄羅斯本土後方不再是絕對安全區，意味着防空體系、工業分散部署、民生保障都將面臨新的壓力，戰爭的社會成本也在逐步上升。如何在保障前線攻勢的同時，築牢縱深防禦體系，成為其必須應對的現實問題。普京最近身穿軍裝召開會議，一切都不言而喻，俄羅斯備受壓力。

要回答俄羅斯該往何處去，就不得不復盤烏克蘭為什麼突然掌握制勝砝碼。尤其是2026年以來烏克蘭無人機的戰鬥成果非常耀眼。這是如何做到的？

俄烏戰爭：2026年6月18日，烏克蘭向莫斯科發動大規模的無人機攻擊，莫斯科有煉油廠起火冒濃煙（SOCIAL MEDIA/via REUTERS）

2026年1月，烏克蘭任命費奧多羅夫（Mykhailo Fedorov）為新任國防部長。這位出生於1991年只有35歲的防長，沒有軍校背景，沒有軍隊履歷，開過數字營銷公司，上任前的職務是烏克蘭副總理兼數字化轉型部長，捻熟算力、網絡。就連俄羅斯外長拉夫羅夫也曾調侃新人上任還需要慢慢適應軍務。

但就是這樣一個曾經賣軟件的90後年輕人，沒有忙着調兵譴將，而是用管網路公司的方法管戰爭。他忙着搭建通信白名單系統，精準屏蔽俄方信號，守住戰場數字命脈；出台克里米亞後勤封鎖方案，不靠地面強攻，靠數據鏈精準打擊後勤節點；持續向歐盟施壓，專項申請百億級軍費，定向投入AI、無人機、網絡攻防賽道。

費奧多羅夫的關注點是無人機產能、AI識別率、星鏈接入點。懂軍事的人，不一定懂科技，懂科技的人不一定懂輿論，烏克蘭新的國防部長是一個略懂軍務很懂科技很懂輿論的管理者。傳統戰爭拼兵力、火力、後勤補給。而在烏克蘭這裏已經換了賽道。幾百美元的無人機就可以摧毀上百萬美元的坦克大炮。精心包裝的視頻就是點燃外界情緒的火藥，甚至可以以此撬動國際援助。

2026年6月18日，烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）出席在比利時舉辦的北約國防部長會議。（Reuters）

2025年烏克蘭生產無人機約400萬架，2026年目標奔700萬架。烏克蘭情報部門估計，俄羅斯2026年計劃生產超過730萬架FPV無人機，並配備約800萬個彈頭。從數量上看，俄羅斯的無人機產能並不低。在2025年，俄羅斯產能比烏克蘭高100萬。但是，在2026年，隨着烏克蘭無人機部門的優化，產能也爆到700-800萬，基本上追平俄羅斯的產能了。

也就是說並不是俄羅斯不行，而是俄羅斯的產能被烏克蘭追平了。更為重要的是烏克蘭對無人機的管理水平更高。

烏克蘭的生產方式是分散靈活、依託私營公司和風投資本，無人機分配採取按勞分配，按照擊殺點數進行核算。在前線訊息反饋方面，從前線反饋到新裝備定型，只要5天時間。烏克蘭的無人機部門，還接受了歐美主權基金和風投基金的投資，運用人工智能技術的速度更快，都是奔着上市去。

2026年6月15日，在烏克蘭基輔，消防員正在撲滅基輔佩喬爾斯克修道院聖母升天大教堂的火災。該教堂在俄羅斯對烏克蘭發動的襲擊中遭到飛彈和無人機襲擊。（Reuters）

烏克蘭無人機本質上是西方軍事技術的集大成。無人機機身組裝與規模化生產由烏克蘭本土工坊與本土企業完成，晶片、通信、導航硬件來自美、德、英，頂層作戰調度AI部份由美國Palantir提供，單機自主識別AI也包括Google前CEO牽頭的美國項目，歐美資本注資的烏克蘭初創公司落地。

北約全域天基、 空基 、 電子偵察，先敵預警支持。衛星定位與抗干擾導航則依託星鏈終端做遠程數據回傳、陣地組網，星鏈是烏軍無人機集群最核心的遠距離通信底座。

俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）原先是俄羅斯第一副總理， 出身經濟學家，信奉計劃和國家控制論。

柏林航展上展出的自殺無人機。（Wikipedia）

他接替紹伊古擔任防長之後把無人機供用鏈的採購、生產、定型、分配，統一收回國防部，然後由指定的央企，按照計劃進行生產，有效規避了腐敗，也使得俄羅斯的無人機更新換代比較慢、分配比較官僚，在實際控制導航方面表現也遜色於烏克蘭。

在傳統軍事領域，俄羅斯的導彈確實很先進，俄羅斯的兵力確實很充足，但在新的無人機作戰賽道，考驗的是對無人機戰場表現的迅速覆盤，對算力的掌握，導航的精度靈活，輿論認識的時時操控。烏克蘭退無可退苦苦掙扎，一邊整合歐美科技資源，一邊任用更懂科技懂網絡的人是擔任國防部長就說明了一切——大膽變革的人率先擁抱世界。

擺在普京面前的根本不是單純的烏克蘭無人機襲擊問題。人的問題、管理的問題、技術的問題、快速響應機制的構建問題......普京最大的優點是強悍的領導力。戰爭一開始，為了解決軍火不足，俄羅斯可以迅速動員朝鮮支援，並且國內的軍工業迅速啟用。如今，到了俄羅斯又一次面臨挑戰的時刻，朝鮮顯然無法解決俄羅斯的燃眉之急，中國的科技優勢能不能被俄羅斯所用尚未可知。