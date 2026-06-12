美國網紅想拍｢最窮的中國｣　反被山村小孩追問：愛潑斯坦吃人嗎？

近段時間來，拍攝中國旅遊Vlog已經成為海外影片平台上的熱門內容，多國網紅聚焦中國，涉獵領域涵蓋城市漫步、美食探索、高鐵體驗及鄉村風光等。



近日，一位美國網紅就深入中國四川大涼山地區，抱着「探秘、獵奇」的目的，企圖拍到一個被時代拋棄的「毒品氾濫」之地。

美國網紅Tommy Beard（截取自YouTube@Sabbatical）

但自從踏上這片土地的那一刻，現實便狠狠打了他的臉。

近日，在YouTube上拍攝遊覽中國題材兩年的西方博主湯米（Sabbatical，本名Tommy Beard），發布了他的大涼山深度行作品。這期名為《走進中國最窮、毒品最氾濫地區》的影片，標題聳人聽聞，內容卻出人意料。

點開影片，眼前的一切非但沒有像標題描述地那樣，反而充滿了帶有「反差感」的文化碰撞與真相發現。這給那些帶着刻板印象點開影片的西方觀眾，帶來了「億些小小的中國震撼」。

湯米在大涼山街頭拍攝街景。 （截取自YouTube@Sabbatical）

在大涼山腹地，湯米一邊喘着粗氣，翻越那些足以讓畏高症們絕望的山脊，一邊自稱做好了「失聯」的心理準備。畢竟，在他最初的認知裏，這裏是荒涼、貧瘠的所謂「中國版西弗吉尼亞」。

然而，就在他自認為要失去手機信號時，手機就亮了起來。

湯米對着鏡頭，指着手機信號欄驚呼：

我的手機5G連接非常完美。

「沒有哪個地方比中國的網絡覆蓋範圍更廣。」湯米感慨道。

湯米發現懸崖上竟然有中國通信商安裝的信號盒子。（截取自YouTube@Sabbatical）

曾經那個需要抓着搖搖欲墜的藤梯出山的「懸崖村」，如今早已變了樣。政府不僅給大家修好了穩固的鋼梯，甚至建起了直升機停機坪。

更讓湯米「失望」的是，他預想中貧困落後的山村景象，完全尋不到蹤影。當地大部分村民早就「拎包入住」了山下的安置房，昔日深山村落，反倒成了熱門旅遊打卡地。

在走訪當地安置點後，湯米感嘆，那些在村頭拉着他給他遞煙、塞土特產的彝族大叔，臉上樸實而安然的表情，是根本演不出來的。

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如果說當地基建現狀只是給了這位外國網紅一點點「震撼」，那麼與當地一群孩子的對話，則直接讓他陷入了職業生涯中最大的尷尬。

在一群圍着湯米嬉笑的涼山少年兒童中，一個孩子突然天真無邪地問起了他關於美國「愛潑斯坦醜聞」的細節。這位走南闖北的外國博主瞬間語塞，老臉一紅。

還沒等他反應過來，更絕的來了——孩子們追着問他：「聽說美國人是會吃人的，是真的嗎？」

Tommy被小孩追問「愛潑斯坦吃人」問題。 （截取自YouTube@Sabbatical）

這一幕，讓屏幕前的觀眾笑出了聲。身處大涼山的孩子們，刷着與山外同樣的熱門短片，關注着同樣的全球新聞，甚至對大洋彼岸那些所謂「上流社會」的陰影，非常了解。

大涼山孩子們在陽光下自由行走，面對外國小哥毫不膽怯、活潑提問的樣子，與愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）「蘿莉島」上受害的青少年的悲慘命運，形成鮮明對比。

這，何嘗不是回扇某些抹黑中國的西方人士最清脆的一耳光？

隨着愛潑斯坦案相關文件逐步公開，美國政商界當權者的醜行，暴露無遺。其中，對兒童的性侵、虐待最令人髮指。

有美國國會議員披露，相關人員公然談論物色女孩，甚至謀劃要把這些女孩送到他們手上。此類齷齪內容被記錄在短訊和郵件往來中，被評「令人作嘔」。涉事文件還涉及其他國家十幾歲的青少年甚至幾歲的幼童，甚至包含針對年僅9歲女孩的不當討論。

某些西方精英，滿口仁義道德，動輒宣揚自由與人權，私下行事卻盡顯自私雙標，虛偽至極。試問他們所謂的自由、人權與正義，究竟何在？

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對於那些被湯米「帶進」大涼山的西方觀眾來說，這趟「旅程」最大的收穫，或許給他們上了重要的人生一課——真實的中國，需要親眼去看，親身去體驗。

長久以來，西方某些媒體在政客授意下，習慣了躲在陰暗的角落裏，用充滿偏見的濾鏡去剪輯、拼湊，憑空勾勒出一個符合他們傲慢想象的中國：貧困、麻木、死氣沉沉。

然而，當一個普通的西方博主用未加修飾的鏡頭直面真相時，這種由謊言編織的虛假優越感便瞬間土崩瓦解，不攻自破。

大涼山滿格的5G信號和孩子們尖鋭的提問，無異於扯下了某些西方人最後的遮羞布，他們拼命想要在他人身上尋找所謂「地獄」，卻未曾注意到，自己才是病入膏肓、深陷體制性腐敗與道德沉淪的「地獄」之人。這種根深蒂固的病態傲慢，只會讓西方某些人在自我麻痹中，繼續閉目塞聽。