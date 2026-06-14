今日新聞8分鐘｜男子塞116萬圖過關｜美網紅遭問：愛潑斯坦吃人？

新油麻地避風塘躉船冒煙起火 消防海陸射水灌救

新油麻地避風塘有船起火。今日（14日）凌晨4時18分，一艘停泊在上址岸邊、回收廢鐵的躉船突然冒煙起火，消防接報到場撲救，同日凌晨4時43分，消防出動一條喉和一隊煙帽隊，並於上午6時47分將火救熄。事件中，無人受傷。據了解，相信是躉船上的回收金屬廢銅廢鐵起火肇禍。

13歲女家中盜38萬為上小紅書打賞 屢從母手袋偷匙開夾萬

將軍澳揭發「家賊」盜竊案，一名13歲少女涉在尚德邨家中，偷去38萬元現金，其母揭發後大義滅親報警拘捕女兒。消息指，少女犯案動機竟是為在「小紅書」的遊戲直播作打賞，因此在今年4月至6月期間，多次從母親的手袋盜取鎖匙，打開父母睡房內的夾萬盜去財物，將款項存入支付寶及微信帳戶，再轉到自己的小紅書帳戶使用；其實際已用於打賞的金額則仍待點算。

旺角現怪漢商場爬電梯 街頭赤裸下身指罵途人

社交平台流傳數段影片，內容有關一名男子在旺角一商場及街頭做出連串怪異行為，包括爬落扶手電梯的蓋板，沿著蓋板走落電梯；又在旺角街頭除褲赤裸下身，更一度追逐途人，並取走橙色垃圾桶頂蓋，惹起多名途人圍觀拍攝，期間男子情緒激動，對途人呼喊「你咪Ｘ再影」。警方昨晚（13日）接獲有人報案，指旺角站外有男子猥褻暴露，惟警員到場時未有尋覓男子。

男子斜揹袋塞滿116萬港幣回港斷正 X光機建功

中國海關總署14日發布文章稱，近日內地皇崗海關查獲一名旅客攜帶未申報港幣116萬元出境（由內地進入香港）案。

美國網紅想拍「最窮的中國」 反被山村小孩追問：愛潑斯坦吃人嗎？

近段時間來，拍攝中國旅遊Vlog已經成為海外影片平台上的熱門內容，多國網紅聚焦中國，涉獵領域涵蓋城市漫步、美食探索、高鐵體驗及鄉村風光等。

20年無薪奴役 河北殘障大叔日搬20噸水泥 老闆：死了就埋

內地著名打拐志願者上官正義揭發，河北保定市清苑區臧村鎮劉莊村一家水泥經銷商，涉嫌非法奴役一名身份不明的殘障大叔長達20年，他每天都要徒手搬運20多噸水泥，多年來形同奴隸、毫無薪資。水泥店老闆更稱，該名大叔沒有身份，「死了就埋了」，並宣稱當地有關部門均知情。

特朗普：美軍擊斃委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」頭目

美國總統特朗普6月12日表示，美軍已透過空襲擊殺委內瑞拉黑幫集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）組織頭目，他並發放空襲片段。

兩歲童染禽流感 禾輋街市雞販：生意大減 街坊：回家即沖涼

一名兩歲男童感染H9甲型禽流流感，期間曾到禾輋街市雞檔逗留觀看家禽及觸摸周遭環境。記者今（13日）於大約10時正到禾輋街市視察，不少市民擔心有機會受感染，日後到街市會戴口罩防範，也有婆婆稱回家會立即洗澡。場內唯一賣活雞的檔主表示，已加強店鋪消毒，亦載上口罩和頻密洗手。檔主指，爆出感染個案後，明顯對生意銷情有影響，街坊都不敢到雞檔，「新聞一出，大家都會好避忌。」