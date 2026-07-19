居港69歲中國籍女遊客沖繩遇意外　玩沙灘車疑似誤按油門翻車昏迷

日本沖繩縣名護市7月18日發生一宗休閒場所翻車意外。一名與家人赴沖繩旅遊的69歲中國籍女子，在當地一處戶外賽道練習駕駛四輪越野沙灘車（四輪バギー／ATV）時，疑似誤按油門導致車輛翻覆，導致她當場頭部流血，隨後陷入昏迷，緊急送醫搶救，警方也已介入調查事故原因。



練習起步誤催油門 ATV翻車釀重傷

綜合日媒報道，事件發生在7月18日上午11點多，警方接獲報案指出，沖繩縣名護市一處戶外賽道發生「越野車翻覆，一名外國人頭部流血」的事故。

據報導，事發當時共有6名遊客正在練習緩慢啟動越野車，這名居住於香港的69歲中國籍女子疑似誤按油門按鈕，導致車輛突然加速、失去平衡後翻覆，造成她頭部左側受到重擊、流血，隨後由直升機送往沖繩本島中部醫院搶救，且當她到達醫院前已失去意識。

警方目前正針對事故展開詳細調查，包括釐清設施經營者是否涉及業務過失，導致人員受傷的情況。

延伸閱讀：中國籍男東京駕林寶堅尼狂飆撞傷2警 不顧副駕重傷女伴棄車逃逸

+ 5

延伸閱讀：

影音／加拿大野火濃煙襲美！川普氣炸嗆加稅 「空汙損失算你頭上」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】