19歲中國男子日本醉駕超速逆線撞死人　被判監9年｜有片

據日媒報道，埼玉縣川口市去年9月29日有一名51歲男子被一輛逆線行駛汽車撞死，涉事司機為一名18歲的中國籍男子。警方其後證實疑犯酒精超標並將其拘捕。當地法院19日（周五）判這名男子危險駕駛致他人死亡罪名成立，判刑9年。



日本媒體去年播出撞車一刻的影片：

日本電視台（NTV）按照起訴書及其他文件報道，這名19歲的中國男子被指控多項罪名，包括危險駕駛致他人死亡。去年9月，他在醉酒的情況下逆向行駛，在川口市的一條道路上，以時速約125公里駛入十字路口，導致車輛失控，並與另一輛車相撞，導致51歲的縫谷茂死亡。

在早前的審判中，控方主張判處疑犯九年有期徒刑，認為其危險駕駛致他人死亡的指控成立，而辯方則認為該指控應僅限於疏忽駕駛致人死亡。

在埼玉地方法院19日的判決中，在形容道路狀況時指出：「即使不偏離道路，車輛以難以控制的高速行駛」後，判定該名男子危險駕駛致他人死亡。

埼玉地方法院隨後判處其九年有期徒刑，理由是「他在狹窄的單行道上逆向行駛100多米，並以時速125公里的高速駛入十字路口，魯莽駕駛，無視交通規則」，是受害者無法避免的不合理行為」。