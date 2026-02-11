安德魯被指向愛潑斯坦洩漏機密資訊　包括過往訪問香港和深圳報告

英國警方2月9日表示，在大量愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的電郵曝光後，警方正評估針對前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的公職人員行為不當指控。這些電郵顯示，安德魯在擔任英國貿易特使期間，可能將一些機密報告轉發給已故美國淫媒愛潑斯坦，其中包括他到訪越南、香港、深圳和新加坡的報告。



據《英國廣播公司》報道，根據官方規定，貿易特使對有關其正式訪問的敏感商業或政治資訊負有保密義務。

安德魯曾於2001年至2011年擔任英國貿易特使。

據報道，郵件顯示，2010年10月7日，安德魯向愛潑斯坦發送他即將以貿易特使身份訪問新加坡、越南、深圳和香港的行程詳情，愛潑斯坦的商業夥伴陪同安德魯前往這些地方。

安德魯被指任貿易特使期間轉發機密資訊給愛潑斯坦：

訪問結束後，11月30日，安德魯似乎在收到其時任特別助理Amit Patel發送的訪問官方報告五分鐘後，就將其轉發給了愛潑斯坦。

安德魯王子在2019年接受BBC《新聞之夜》節目採訪時表示，他最後一次見到愛潑斯坦是在2010年12月初的紐約，當時他向這位聲名狼藉的金融家表示，他將與其斷絕友誼。

然而，就在同年的平安夜，安德魯被揭發向愛潑斯坦發了一份關於阿富汗赫爾曼德省（Helmand）重建投資機會的機密簡報。當時，赫爾曼德省的重建工作由英國軍隊負責監督，資金來自英國政府。

此時，愛潑斯坦已是一名被定罪的性犯罪者。

負責倫敦西部溫莎地區​​（安德魯曾居住於此）的泰晤士河谷警方2月9日證實，他們已收到有關安德魯涉嫌犯罪不當行為的報告，並正在「按照我們既定的程序評估相關資訊」。

報道指，貿易特使的官方職權範圍明確指出，他們「並非公務員」，並補充道：「然而，貿易特使負有保密義務，必須對所接收的信息保密。這可能包括有關相關市場/訪問的敏感商業或政治信息。

「這項保密義務在其任期結束後仍然有效。此外，《1989年官方機密法令》也適用。」