施紀賢訪華｜學者指受內外因素制約　中英關係難重返「黃金時代」

在英國與最親密盟友美國關係出現裂痕的背景下，中英領導人1月29日在北京會談並簽署一系列協議。受訪學者指出，倫敦正試圖在中美博弈之間尋求戰略平衡，但受國內政治壓力與外部環境制約，施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨政府難以推動中英關係重返所謂的「黃金時代」。



據法新社報道，中英簽署協議涉及打擊人口走私販子所利用的供應鏈、英國對華出口、衛生健康以及加強英中貿易委員會等方面的合作。非法移民問題對施紀賢來說尤其敏感，他曾承諾嚴厲打擊人口走私販子，遏制這波助長極右翼勢力支持的移民潮。據報道，偷渡客穿越英倫海峽使用的小型船用發動機中，逾半產自中國。

英國前首相卡梅倫（David Cameron）執政期間，中英關係一度被形容為黃金時代。然而，卡梅倫2016年卸任後，雙邊關係因人權、香港等議題迅速轉冷，直到施紀賢於2024年7月上台，工黨政府才逐步推動對華關係回暖。

不過，施紀賢去年12月在年度外交政策演說中表明，他不認同英國歷屆保守黨政府將英中關係簡單界定為「黃金時代」或「冰河時代」的非此即彼做法。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝接受《聯合早報》採訪時指出，施紀賢此次訪華並非意在推動中英關係重返黃金時代，而是尋求在現實條件下實現關係「正常化」。

香港城市大學公共及國際事務系教授曾敬涵受訪時認為，中英關係難以回到黃金時代，一方面該說法更多是卡梅倫時期提出的政治口號，並未在英國保守黨內部形成廣泛共識，隨着領導人更迭自然難以持續；另一方面，工黨政府目前在國內面臨強烈的對華強硬輿論壓力。

外界質疑施紀賢此行為尋求加強與華聯繫，將犧牲英國的親密盟友，甚至激怒美國。施紀賢1月26日接受彭博社訪問時表示，他不會輕易選邊站。

不過，特朗普（Donald Trump，又譯川普）有意收購丹麥自治領地格陵蘭島，已引起包括英國在內的歐洲國家強烈反彈。曾敬涵研判，若美歐關係持續緊張，尤其在格陵蘭島等議題上摩擦加劇，工黨政府將獲得「更多的支持往中國傾斜」。

