FBI解僱至少15名探員 涉以單膝跪地應對George Floyd集會
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國46歲非裔男子弗洛伊德（George Floyd）在2020年5月25日於街頭遭警員截查，他當場遭制服，頸部還被警員以膝蓋跪壓，最終致死。他的身亡觸發示威還引發大型平權活動，有示威者在當時來到聯邦調查局（FBI）集會，並與在場探員對峙，有探員被人影下以單膝跪地。而在FBI最新內部人事變動中，至少15名涉事探員遭到FBI解僱。
美國全國廣播公司新聞網（NBC）引述消息人士，至少有15名涉事探員在周五被解僱。當時這些探員在對峙現場單膝下跪，此舉旨在緩和衝突。而美媒引述其他消息人士指，同樣在場卻未下跪的探員卻並未被解僱。
聯邦調查局探員協會（FBI Agents Association）譴責解僱一事，稱事件會損害領導層與人員之間的信任，還批評局長帕特爾（Kash Patel）舉動危險，且解僱違反正當程序，長久來會使招募和留下探員變得愈發困難，並在最終使美國面臨更大風險。FBI拒絕對事件發表評論。
