泰國南部檢查站遇襲導致5名士兵死亡　總理下令緝兇

泰國南部那拉提瓦府Ranae縣一個檢查站7月22日遭不明身份的武裝分子襲擊，造成5名士兵死亡、6名平民受傷，包括一名10歲男童仍在醫院留醫。



綜合新華社、美聯社報道，泰國第4區內部安全行動指揮部稱，周三晚約6時45分，約10名襲擊者乘一輛黑色輕型客貨車抵達檢查站入口，以槍械及土製管狀炸彈發動攻擊後逃去。

當局公布的影像顯示，襲擊者身穿黑衣黑帽立於客貨車車斗；該車其後在距現場約21公里外被發現遭棄置並焚燬。襲擊者從士兵身上搶走3支AK-47步槍、3件防彈衣及3部手機。當局已下令區內所有檢查站提升至最高警戒。

泰國公共廣播Thai PBS畫面顯示，附近民居屋頂、門窗受損，外泊電單車被毀，另一戶金屬大閘散布彈孔。第4區內部安全行動指揮部在Facebook發文，誓言「盡最大努力加快調查、緝拿兇徒」。

2026年7月22日，泰國南部檢查站5名士兵遭襲擊身亡，圖片顯示疑似事件後遭焚燬的作案車輛。（X@ThaiEnquirer）

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）譴責事件，稱是「明確以殺害政府官員為目標的恐怖攻擊，嚴重威脅國家安全」，並敦促相關部門履職；他同時表示，南部邊境省份的和平談判進程將繼續。

那拉提瓦與也拉、北大年同為泰國最南端、也是這個佛教為主國家僅有的穆斯林占多數省份，穆斯林居民長期抱怨被當二等公民。自2004年起，三府分離主義叛亂已造成數千人喪生。