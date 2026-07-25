《華爾街日報》愛潑斯坦報道獲獎　特朗普尷尬打趣反應精彩｜有片

在華爾道夫酒店舉行的白宮記者協會晚宴上，《華爾街日報》記者團因調查報道美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關聯，獲頒「Katharine Graham勇氣與問責獎」。



據《紐約郵報》（The NewYork Post）7月24日報道，特朗普的反應成為全場焦點——他面帶微笑、舉手聳肩，口型疑似說「我不知道」，並與每位參與報道的記者逐一握手，以幽默化解這尷尬時刻。

特朗普在致辭中打趣：「這不是個容易的夜晚，這麼多獎。」「我有發言權嗎？」

該報2025年7月揭露，特朗普曾致函愛潑斯坦，賀其50歲生日，信中有一段以第三人稱虛構的特朗普與愛潑斯坦對話，並附有裸女草圖，「一對小弧線代表乳房，特朗普的簽名『Donald』呈波浪狀摹仿陰毛」。報道刊出後引發民主、共和兩黨國會議員呼籲特朗普政府公開愛潑斯坦案文件，白宮其後公開了包含據稱特朗普信件的資料。

2026年1月18日，華盛頓國家廣場出現一座藝術裝置，展示愛潑斯坦信件中有特朗普簽名的便條。（X@CP24）

特朗普堅稱信件係偽造，於去年向《華爾街日報》提起100億美元誹謗訴訟。今年4月，聯邦地區法院法官Darrin Gayles以特朗普未能證明報章「懷有實際惡意」為由駁回訴訟，但未就信件真偽作出裁斷。特朗普5月提交修正訴狀，案件仍在審理中。