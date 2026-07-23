iPhone 20 Pro Max傳挑戰7吋無邊框大螢幕　或成「史上最大蘋果」

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

蘋果（Apple）計劃在2027年推出20周年紀念款iPhone 20，近日有市場爆料指出，公司正在測試接近7吋的超大螢幕面板，若最終量產，可能成為史上最大iPhone。消息指出，這款面板可能應用於iPhone 20 Pro Max。

尺寸持續放大

據《yahoo!tech》報導，中國微博爆料人士「數碼閒聊站」透露，蘋果目前正在內部測試一款約6.96吋的螢幕面板，這樣的尺寸未來若推出，市場可能會以「7吋螢幕」作為宣傳。該爆料人士長期追蹤蘋果供應鏈動態，過去也曾多次曝光相關消息。

+1

消息指出，這款接近7吋的面板比例與今年推出的iPhone 17 Pro Max相同，代表蘋果不必重新設計螢幕比例。不過，目前該面板仍處於內部測試階段，是否會正式搭載於iPhone 20 Pro Max仍未確定。

iPhone Ultra最快9月登場硬撼三星！5款全新「闊芒摺機」規格曝光iPhone 18 Pro藍圖外洩！華強北拿到全套資料　因2大難點無法復刻

蘋果歷代iPhone螢幕尺寸持續放大，2007年初代iPhone推出時，3.5吋螢幕已被視為寬廣設計，後續歷經4吋、5.5吋及5.8吋等尺寸演變。目前旗艦機iPhone 17 Pro Max搭載6.9吋螢幕，若未來升至接近7吋，將接近初代iPhone螢幕尺寸的2倍。

相關圖輯：iPhone 20規格大改流出！放棄直角邊框變曲面　真全面屏驚艷全網

+4

傳採無邊框設計

除了螢幕尺寸外，外界也傳出蘋果正為iPhone問世20週年推出特別版本，可能採用四邊曲面玻璃搭配無邊框設計，打造蘋果多年來追求的近乎全面屏外觀。

《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）日前指出，蘋果正加緊開發2款20週年紀念版iPhone，預計尺寸將接近今年的iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，並搭載新一代A21晶片。

延伸閱讀：曝iPhone Ultra摺機九大特性：為輕薄棄Face ID、鏡頭也有縮水？

+15
iPhone 18 Pro、Fold摺機主打！蘋果下半年新品盤點　還有這13款曝iPhone Ultra摺機九大特性：為輕薄棄Face ID、鏡頭也有縮水？iPhone 18 Pro Max諜照首洩露！外觀與上代基本一致　規格大升級iPhone 18 Pro記憶體成本飆3倍　蘋果求美國開綠燈採購中國晶片傳蘋果全線加價　應入手iPhone 17還是等18？新舊機規格全面分析

延伸閱讀：

iPhone 18 Pro將變厚2毫米　爆料者：厚度超驚人

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

iPhone
智能手機
Apple
iPhone 17
iPhone 18
TVBS新聞網