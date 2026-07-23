iPhone 20 Pro Max傳挑戰7吋無邊框大螢幕　或成「史上最大蘋果」

蘋果（Apple）計劃在2027年推出20周年紀念款iPhone 20，近日有市場爆料指出，公司正在測試接近7吋的超大螢幕面板，若最終量產，可能成為史上最大iPhone。消息指出，這款面板可能應用於iPhone 20 Pro Max。



尺寸持續放大

據《yahoo!tech》報導，中國微博爆料人士「數碼閒聊站」透露，蘋果目前正在內部測試一款約6.96吋的螢幕面板，這樣的尺寸未來若推出，市場可能會以「7吋螢幕」作為宣傳。該爆料人士長期追蹤蘋果供應鏈動態，過去也曾多次曝光相關消息。

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消息指出，這款接近7吋的面板比例與今年推出的iPhone 17 Pro Max相同，代表蘋果不必重新設計螢幕比例。不過，目前該面板仍處於內部測試階段，是否會正式搭載於iPhone 20 Pro Max仍未確定。

蘋果歷代iPhone螢幕尺寸持續放大，2007年初代iPhone推出時，3.5吋螢幕已被視為寬廣設計，後續歷經4吋、5.5吋及5.8吋等尺寸演變。目前旗艦機iPhone 17 Pro Max搭載6.9吋螢幕，若未來升至接近7吋，將接近初代iPhone螢幕尺寸的2倍。

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傳採無邊框設計

除了螢幕尺寸外，外界也傳出蘋果正為iPhone問世20週年推出特別版本，可能採用四邊曲面玻璃搭配無邊框設計，打造蘋果多年來追求的近乎全面屏外觀。

《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）日前指出，蘋果正加緊開發2款20週年紀念版iPhone，預計尺寸將接近今年的iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，並搭載新一代A21晶片。

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