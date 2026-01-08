德國極端分子縱火　柏林寒冬下大規模停電：持續時間二戰以來最長

德國首都柏林電網設施1月3日遭縱火破壞後，當地西南部的供電截至1月7日正逐步恢復，是該城市在二戰後持續時間最長的停電。



德媒及路透社報道，這次停電從1月3日開始，柏林南部泰爾托運河上一座懸索橋發生火災，導致通往附近利希特費爾德發電廠的多條電纜受損，造成柏林西南部大部份地區停電，波及5萬戶家庭以及當地養老院和醫院，部份交通訊號燈和移動網絡也無法使用。

停電期間，當地最低氣溫持續在攝氏零度以下。柏林電網指，臨時安裝的電纜已經通過測試，數萬戶受影響的家庭將逐步恢復供電。

2026年1月3日，德國柏林，警方在起火的配電系統外巡視，火災導致柏林部份地區在寒冬下停電。（Reuters）

一個自稱「火山集團」（Vulkangruppe）的團體在網上發表聲明，宣稱製造這起針對供電設施的縱火事件，並稱行動「旨在打擊化石能源產業」。

柏林市長韋格納（Kai Wegner）6日說，針對柏林供電系統的破壞是「恐怖主義」行為，不應僅被視為一般縱火或破壞事件。

2026年1月6日，位於德國柏林南部利希特費爾德發電廠疑遭縱火攻擊，造成數千戶家庭斷電。圖為一名行人在停電期間於街道上行走。（Reuters）

目前，德國聯邦總檢察長辦公室已着手調查這一縱火事件，並將依據涉嫌「參加恐怖組織、實施反憲法破壞活動」等罪名展開偵查。

