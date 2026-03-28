歐洲情報：俄羅斯首度向伊朗提供致命支援 無人機與物資下週運抵
撰文：陳楚遙
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歐洲情報機構最新評估指出，俄羅斯已進入向伊朗交付無人機的最後準備階段，這批搭載炸藥的無人機將用於伊朗打擊美國與以色列。一名歐洲高級官員透露，這將是莫斯科首度向德黑蘭提供致命性支援。
《衛報》3月27日引述一位歐洲高級官員證實，西方情報顯示俄羅斯即將完成分階段向伊朗運送無人機、藥品與食品。據稱雙方在2月底美以襲擊伊朗後即秘密磋商，交付最快下週中完成。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應稱，「現在有很多虛假消息滿天飛」，但強調俄方正持續與伊朗對話。兩國2025年已簽署戰略夥伴協議，莫斯科此前曾透過阿塞拜疆向伊朗運送逾13噸藥品。
歐洲各國外長周五（27日）於七國集團（G7）會議當面向美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）提出相關情報資訊，力陳俄羅斯正在幫助伊朗襲擊美軍。
德國外長瓦德普爾（John Wadephul）指俄方提供打擊目標資訊，稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）企圖藉伊朗戰爭轉移人們對烏克蘭戰事的注意力。英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper，又譯庫珀）表示對俄伊軍事合作「深感擔憂」。
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