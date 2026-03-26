俄羅斯圖以停向伊朗提供情報換取美切斷烏情報 澤連斯基斥勒索
撰文：張涵語
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月25日（周三）表示，俄羅斯試圖通過停止向伊朗提供情報，來換取美國切斷烏克蘭的情報來源，而澤連斯基則斥責此舉為「勒索」。他還透露，美國提出烏克蘭和平協議所需的安全保障，是以基輔將烏克蘭東部頓巴斯地區割讓給俄羅斯為前提條件。
路透社報道，澤連斯基稱，「我收到來自我們情報部門的報告，顯示俄羅斯正在向伊朗提供情報，並聲稱：『如果美國停止向烏克蘭提供情報，俄方就不會向伊朗提供情報。』這難道不是勒索嗎？當然是」。
澤連斯基還表示，「中東局勢無疑對總統特朗普（Donald Trump）及其下一步行動產生影響。不幸的是，我認為總統特朗普仍然選擇向烏克蘭施加更大壓力」。
澤連斯基此前多次表示，如果達成和平協議，就需要國際夥伴提供強而有力的安全保障，以確保俄羅斯不會在未來重啟敵對行動。
「一旦烏克蘭準備從頓巴斯撤軍，美國就準備在高層敲定這些安全保障措施」，但他警告稱，烏克蘭撤軍將危及烏克蘭乃至整個歐洲的安全，因為這將使該地區強大的防禦陣地落入俄羅斯之手。
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