澤連斯基突訪沙特阿拉伯　擬簽署領空保護協議反制伊朗無人機攻擊

美以伊戰爭激發了波斯灣國家對烏克蘭武器技術的興趣，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月26日突然訪問沙特阿拉伯。



一名不願具名的烏克蘭高級官員向法媒披露，兩國擬簽署一項關於「安全合作——尤其是領空保護」的協議。匿名官員沒有提供沙烏協議的更多細節。

澤連斯基在社媒平台發布了他在沙特港口城市吉達會見當地地區官員的片段。（截取自X@ZelenskyyUa）

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澤連斯基在社媒平台發布了他在沙特港口城市吉達會見當地地區官員的片段，並貼文說：「我已抵達沙特，安排了重要會晤。」澤連斯基還說：「我們感謝各方給予我們支持，也支持願意與我們合作確保安全的國家。」

基輔一直尋求利用烏克蘭在擊落俄羅斯無人機方面的專業經驗來幫助波斯灣國家，這些國家正受到俄羅斯用於攻擊烏克蘭的自殺式無人機「沙赫德」（Shahed，又稱「見證者」）的攻擊。

無人機是由伊朗研發的低成本、單次攻擊型無人機。

檔案照片：伊朗「沙赫德（Shahed）123型」無人機殘骸。（Wiki）

澤連斯基此前透露，自美國和以色列對伊朗發動空襲，引發德黑蘭以無人機和導彈進行報復性反擊以來，已有200多名烏克蘭反無人機專家被部署到多個中東國家，包括沙特。

自美以伊戰爭爆發以來，與美國有着密切安全聯繫的沙特一直是伊朗無人機的襲擊目標。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

