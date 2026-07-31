熊本地震｜災區多處斷水　企業運送流動廁所浴室應急

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震後，災區多個地方仍然停水，民眾面對無法洗澡及如廁後無水可沖之苦。當局安排運送流動廁所和浴室到災區，冀解決燃眉之急。



朝日電視台7月31日報道，東京一間企業運送多個流動浴室到其中一個重災區宇城市的避難中心。這款流動浴室載有100公升的水，並透過循環過濾水至符合食水標準的水平再用。

有使用流動浴室的災民表示，相隔數天可以再次洗澡，整個人都感到舒暢。

海上保安廳亦宣布，在當地三角港停泊的巡邏船開放予災民使用浴室，並提供食水及充電設施；有酒店亦向暫時缺水洗澡的民眾免費開放浴場至8月底。

報道提到，當局計劃在未來一週內於熊本縣內的避難中心設置合共400個流動浴室。

另外八代市政廳的廁所在地震中受損而無法使用，被迫改用人孔蓋馬桶應急。當局已向市政廳及中學等設施加設20座流動廁所，取代人孔蓋馬桶。

熊本地震：八代市政廳及中學等設施加設20座流動廁所。（朝日電視台截圖）

截至30日下午2時，熊本縣內仍有大約8萬戶斷水、約5250戶停電，九州電力表示，預計最快在31日晚上恢復全部供電。而當地持續受到酷熱天氣影響，首相高市早苗下令盡快恢復災區的水電供應，除了派遣供水車及發電車，同時為需要在汽車避難的民眾加強汽油供應，並呼籲災民長時間留在車內時需要避免出現經濟艙客位症候群等。