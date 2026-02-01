西班牙擬加快批出50萬合法身份　成爲無證移民「生命綫」

西班牙左翼聯合政府上周二（1月27日）提出一項史無前例的移民合法化計劃，加速給予約50萬名無證移民合法居留權，旨在進一步將移民勞動力納入正規經濟。



根據法令，截至2025年底在西班牙居住滿五個月且無犯罪記錄的無證移民，以及在今年底前已申請庇護者，均有資格獲得加速審批的居留許可。

據政府估算，約50萬人（主要來自拉丁美洲）將受益。該許可有效期為一年（兒童為五年），可續期；持有十年後可申請公民身份，拉丁美洲移民或難民獲批時間可更短。

2026年1月30日，大批民眾在巴塞隆拿的巴基斯坦領事館外排隊申請刑事紀錄證明，這是西班牙政府最近宣布的移民合法化計畫所必需的文件。西班牙計劃賦予約五十萬無證移民合法身份。（Reuters）

移民部長賽斯（Elma Saiz）表示，此政策強化了「基於人權與融合的移民模式」，並稱西班牙失業率下降與經濟強勁增長，部分得益於對移民的開放。過去兩年，西班牙經濟增長遠超多數歐洲國家，移民對酒店、護理等關鍵行業及福利體系貢獻顯著。

該法令於1月27日獲得內閣批准，並於1月30日刊登在國家公報，本週正式生效，申請窗口將從4月初開放至6月30日，為期三個月。西班牙政府希望藉此在緩解勞動力短缺與人口老齡化。