巴基斯坦自殺式炸彈襲擊　至少14死26人傷

巴基斯坦警方8月2日表示，該國西北部開伯爾－普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）一家警局附近發生爆炸，造成至少14人死亡、26人受傷，死者相信包括施襲者。巴基斯坦總理巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）發表聲明，對事件表示深切哀悼。



警方表示，事件屬於自殺式襲擊，施襲者在警局門口被警員攔下搜查時引爆了炸藥。當時數百人正在附近廣場參加示威活動，民眾抗議該地區最近發生的暴力恐事件。死傷者包括集會中的平民和警察。

警方指出，救援隊和安全人員已趕到現場，並將傷者送往附近醫院。警方已封鎖事發區域，並展開搜查行動。目前，尚無任何組織宣稱制造了此次襲擊事件。

開伯爾－普什圖省的恐怖主義活動，於近期有所增加。於7月29日，該省亨古地區（Hangu District）一處檢查站遭遇恐怖分子攻擊，造成至少7人死亡、22人受傷。

巴基斯坦政府指控，阿富汗塔利班為武裝分子提供支持，並稱該組織需局勢升級負責，但塔利班否認相關指控。